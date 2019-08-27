國民黨花蓮縣黨部不平靜 前後任主委普渡互槓

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）國民黨花蓮縣黨部主委張峻上任第5天，原訂下午在花蓮市公園路上的縣黨部前廣場普渡拜拜，未料前主委鄒永宏搶先一步在黨部廣場擺桌普渡；張峻到場質問，現場氣氛緊繃。

國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏今中午帶著10多名黨員在黨部廣場擺桌普渡，高喊「韓國瑜凍選，吳敦義下台」，現任主委張峻聽聞後趕往現場關切，不滿鄒的大動作。

鄒永宏接受中央社記者採訪表示，花蓮縣黨部土地是跟縣府租的，地上物所有權屬中央，今年1月他已將地上物租給民眾服務社，租約到明年6月，現任黨部人員未經屋主同意使用已違法，而自己擺桌普渡已獲屋主同意。

縣黨部書記長胡慧君接受中央社記者採訪指出，縣黨部至始至終都是中央黨部所有，鄒永宏年初將地上物租出去，但沒有報公文給黨中央核備，就是私下交易，中央不知情就是無效合約書，黨員依法在縣黨部辦公。

鄒永宏大動作反應已不是首例，代理主委黃原亮派任第一天，鄒開車擋在黨部門口，今天又搶先在縣黨部前廣場以「主委」身分帶領黨員普渡拜拜。張峻受訪表示，仍以黨內和諧為首要考量，面對前主委動作頻頻，他認為不該節外生枝，一切遵守黨中央指令。

鄒永宏因擅自延緩立委黨內初選提名登記作業時程，並調任黨部書記長等爭議，5月6日遭黨中央考紀會開鍘停權，由代理主委黃原亮接任，黨中央這個月23日派任花蓮縣議會議長張峻接任主委。(編輯:孫承武) 20190827