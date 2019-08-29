徐永明：黃國昌擺不分區名單第6或8

（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量黨主席徐永明今天接受廣播節目專訪提到，明年立委選舉，不分區希望能提到12席，以目前時力的支持度8%來換算，應該會拿到4席到5席，會把時代力量立委黃國昌擺在不分區名單的第6名或第8名。

徐永明也說，黃國昌是時代力量最有價值的資產，黃國昌不選汐止，就應該投在能讓席次最大化的地方，這件事還沒正式跟黃國昌討論過。

徐永明今天接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪；徐永明表示，自己有責任要讓黨穩下來並轉向成為選舉機器，時力對於不分區名單經營很久，而黃國昌之前有提出正義聯盟概念，現階段的黨比起前階段的「颱風天」，現在比較穩定。

由於黃國昌日前已宣布不投入區域立委選舉，節目主持人周玉蔻問徐永明，時力會把黃國昌擺在不分區名單中的第幾名；徐永明表示，「不會排第1名」，而從他的角度來看，黃國昌還是放在不分區來衝政黨票比較重要，而且黃國昌是時力最有價值的資產，應該投在獲利最大的地方。

周玉蔻追問，以目前時力的支持度有8%來計算，黃國昌會放在不分區第幾名；徐永明解釋，立法院現在有8個委員會，理想的狀況是這8個委員會中都有時力的立委，時力希望提12席不分區，以目前政黨支持度8%來看，應該會拿到4席到5席，因此會把黃國昌擺在第6名或第8名，但自己還沒正式跟黃國昌討論過，而這件事是「主席說了算、黨內決策說了算」，如果黃國昌不同意，會逼黃國昌就範。

周玉蔻也問徐永明，黃國昌是否會與台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作、會不會加入民眾黨？徐永明說，絕對沒這個事，「在我當主席任內，絕對不會有這件事發生，不會有這個問題」。

此外周玉蔻也問到，時代力量立委參選人陳雨凡跟民進黨台北市議員許淑華都要角逐台北市第7選區（信義、南松山）立委，而陳雨凡先前也說與許淑華達成初步共識，願在台北市信義南松山區進行民調，這到底要怎麼處理。

徐永明說，個別候選人有其想法，他要跟民進黨主席卓榮泰見面會談後，才知道處理的大原則。（編輯：張均懋）1080829