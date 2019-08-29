鳳凰飛走進來一堆雞 韓國瑜澄清要人才人力並用

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄29日電）國民黨總統提名人韓國瑜今天在談青年政策時說到「人才不斷流出去、勞動力進來台灣；鳳凰都飛走了、進來一大堆雞」；一時也驚覺失言隨即澄清，並在事後說明是主張「人才和人力並用」。

韓國瑜國政顧問團今天中午直播「韓國瑜為你撐腰」談解決青年窮感，在和國政顧問團交換意見時，他說到「人才不斷的流出去、鳳凰都飛走了，進來了一大堆雞」，一時間還被一旁的馮燕糾正「不要這麼講啦，不能歧視啦」。

於是韓國瑜在稍後的直播表示，他主張築巢引鳳，例如設立自由貿易經濟區就能把醫療、教育等人才都引進來，鳳凰一隻隻引進來，也要把本國的鳳凰留住，海外優秀的人才也願來，他澄清剛才舉的例子不好，請大家諒解。

直播結束後，記者聯訪，他再針對「鳳凰都飛出去、進來一堆雞」做說明。他指出，剛才直播有講鳳凰跟雞的意思是「不要讓鳳凰飛出去；海外的這些鳳凰來，然後雞也一起來，也能留住台灣的鳳凰；也就是未來在引進人才和人力時要並重」。

他說，如果台灣人才都外流，外面的人才不進台灣，這樣對台灣競爭力不是一件好事；未來台灣在引進外部人力跟人才時要並重。他說會再說明一次是怕又被曲解。至於何以講雞一事，他還說自已生肖屬雞。

另外談到解決年輕人學貸等政策構想，媒體詢問目前有4成大學畢業生都有學貸的問題，要如何處理信保基金呆帳的問題。

國政顧問團總召張善政表示，學貸於畢業後工作第一年就要還，他於直播中所說的畢業後工作前10年最辛苦，要還學貸和養家及拿錢奉養父母，因此提出10年不還本金，只還利息的主張。

中正大學副教授吳明儒補充，這樣可以給年輕人「膽」，讓他們勇於面對未來人生，且走出校園10年必須慢慢累積信用，過程有配套也讓這些了解社會國家會給他們支持，勇敢去戀愛和結婚生子，並能解決少子化的問題。（編輯：林沂鋒）1080829