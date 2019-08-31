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蔡總統：台灣命運由台灣人自己決定

最新更新：2019/08/31 17:24

（中央社記者張榮祥台南31日電）香港「返送中」持續發酵，總統蔡英文今天走訪台南時表示，台灣命運由台灣人自己決定，是掌握在台灣人的手中。

蔡總統今天參拜台南市新市區永安宮、新化區朝天宮、太子宮及永康區保生宮，受到民眾熱烈歡迎。蔡總統說，她希望2020年當選連任，讓台灣更好。

蔡總統指出，2016年以來，政府打拚改革，發展產業，雖有挑戰，卻也一關關地解決，民眾也覺得政府真的有做事，稅改讓大家分享經濟發展的成果，長照2.0照顧老人，各項津貼補助，減輕年輕人的負擔。

蔡總統表示，台灣經濟持續發展，投資台灣大爆發，如今台灣的經濟發展是亞洲4小龍第一名，今年絕對是第一名。

蔡總統同時提到香港「返送中」，她表示，香港事件讓台灣人擔心台灣會和香港一樣，但台灣命運由台灣人自己決定，是掌握在台灣人的手中，台灣擁有主權及民主自由的生活方式，一代一代傳承下去，顧好台灣的未來。

蔡總統也走訪永康區志鋼金屬，參觀台灣金屬創意館，還當場DIY製作筆架；蔡總統說，志鋼金屬讓人大開眼界，她認同製造業可以做服務業，服務業也可以走向高科技，政府支持觀光工廠，若有需要，政府也可以改變作法。（編輯：方沛清）1080831

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