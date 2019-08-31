推台灣入聯 民團9/7紐約遊行赴中國使館抗議

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）聯合國大會將於9月17日開議。台灣聯合國協進會今年將再度組宣達團前往紐約、華府為台灣發聲，並於9月7日在紐約舉辦入聯大遊行，以中國駐紐約總領事館為遊行活動終點。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約聯合國總部開議，9月24日至30日舉行總辯論。外交部日前表示，今年政府決定以「台灣為全球落實永續發展之重要夥伴」為主軸推案，除洽請友邦在聯大總辯論期間為台執言，也請友邦聯名致函給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），敦促聯合國解決台灣人民被排除在聯合國體系外的問題。

在民間方面，台灣聯合國協進會也將再度組團前往紐約、華府，為台灣發聲。台灣聯合國協進會UN宣達團發言人曾琮愷今天向中央社記者表示，宣達團將於9月6日啟程前往紐約、華府，規劃舉辦入聯遊行、拜會美國國會議員等，讓美國國會議員、政府官員、智庫、民間等，了解台灣要入聯的決心。

曾琮愷指出，今年是宣達團第17次前往紐約宣達，規劃9月7日至9日在紐約停留，9月10日至12日在華府，隨後轉往加拿大多倫多，預計在9月14日至16日期間，拜會加拿大國會議員以及台僑團體。

這次宣達團的重點活動之一是9月7日在紐約舉行的入聯大遊行。曾琮愷說，將以中國駐紐約總領事館為遊行活動終點，並歡迎遭受中國壓迫的圖博、維吾爾族、香港、中國民運人士，一起站出來向中國表達抗議。

在香港反送中示威延燒之際，他說，這次遊行也特別邀請香港人士一同參與。

另外，曾琮愷表示，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、秘書長羅榮光也將聯名致函給古特瑞斯、聯合國各會員國常任代表，包含中國駐聯合國代表團，表達台灣入聯的訴求。

此外，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居日前赴香港旅遊後疑似失蹤。曾琮愷說，李孟居同時也是台灣聯合國協進會理事，他在香港參加活動後，進入中國時「被失蹤」，蔡明憲此行也會向美國國會議員及官員表達，希望協助營救李孟居。

曾琮愷表示，台灣入聯宣達團已經推動10多年，海外台僑更是在20幾年前就號召要以台灣名義加入聯合國，宣達團將持續在國際發聲，讓國際社會持續關注台灣入聯議題，展現台灣人民希望正常參與國際社會的決心。（編輯：楊玫寧）1080831