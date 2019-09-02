廟裡參拜民眾喊凍蒜 韓國瑜籲勿有選舉語言

（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄市長韓國瑜今天展開市政「請益開講」活動，座談前先到廟裡參拜，民眾高喊「凍蒜」被綠營議員批評在選舉造勢，韓表示，民眾太熱情，盼以市政為主，會勸民眾勿有選舉語言。

市府民政局規劃「韓國瑜市長請益開講」活動，首站到苓雅區公所，國民黨立委參選人、市議員及里長、團體代表等數百人出席。座談開始之前，韓先到苓雅區宮廟參拜，現場民眾高喊「韓國瑜凍蒜」，熱情簇擁，彷彿是選舉活動。

民進黨市議員黃文益接受媒體聯訪指出，韓粉會熱情支持是一種集體焦慮感，近來「換瑜」傳言不斷，韓國瑜雖在直播說「不相信國民黨會換瑜」，還指除非「國民黨黨中央腦袋進水」，黃文益解讀韓是在對黨中央喊話開砲，並透過韓粉的力量有宣戰的用意。

韓國瑜多次宣示「假日跑選舉、平日拚市政」，不過今天晚上韓國瑜還有會見中華民國中央軍事院校校友總會代表的行程。黃文益指韓的心思多在選舉上，並質疑韓的國政、市政分不開。

韓國瑜的請益開講約一個半小時，活動結束後，韓國瑜接受聯訪說，會安排這個行程是基層希望和市長面對面交換意見；至於在參拜行程上，民眾熱情讓他嚇一跳，他希望大家平安，如果有逾越或選舉語言會勸民眾不要談這些。（編輯：謝雅竹）1080902

高雄市長韓國瑜（前）2日下午到苓雅區公所展開市政請益行程，進場時向與會來賓拱手致意。中央社記者董俊志攝 108年9月2日