民進黨竹縣雲林立委布局可能換將 新店擬找名嘴

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨明天將召開中執會通過立委艱困選區布局，新竹縣第2選區原本擬徵召民進黨發言人周江杰，不過，民進黨提名策略小組今天傾向改由前客家部主任鄭朝方上場；新北市新店，名嘴張銘祐列可能人選。

另外，民進黨在雲林海線立委選區原本已提名前麥寮鄉長許忠富，不過，近來地方基層有聲音希望換上前雲林縣長蘇治芬；民進黨提名策略小組今天也觸及換將可能性，不過，明天民進黨中執會預計還不會處理此議題。

民進黨8月28日原定召開中執會，通過台北市中山北松山區吳怡農等艱困選區徵召，但人數不足而流會；部分選區布局，今天也出現微調。

民進黨提名策略小組今天開會討論確認台北市中山北松山區徵召政壇新人吳怡農出戰國民黨強棒立委蔣萬安；台北市大安區擬徵召哈佛雙碩士謝佩芬；台北市文山區原擬徵召市議員王閔生上陣，挑戰國民黨資深立委賴士葆，但王閔生8月28日表態婉拒徵召，民進黨中央將再徵詢在地有實力人選。

苗栗第2選區將徵召前頭份市長徐定禎；台中市北屯北區立委將徵召交大生醫所助理教授莊競程；馬祖則由民進黨發言人李問上陣；金門立委不提人。

另外，新竹縣第1選區原擬徵召立委邱泰源國會助理邱盈滋，新竹縣第2選區原擬徵召民進黨發言人周江杰，不過，今天提名策略小組討論時，新竹縣布局出現變數，新竹縣第2選區傾向改由鄭朝方上場，至於新竹縣第1選區的布局留待再討論。

至於新北市第9選區（永和中和）、新北市第11選區（新店）、新北市第12選區（汐止），也分別由提名策略小組成員尋人，據了解，新店布局，名嘴張銘祐列可能人選。（編輯：趙蔚蘭）1080903