總統：上任後 推出改善台灣經濟體質結構政策

（中央社記者劉建邦台北4日電）總統蔡英文今天表示，上任後推出許多改善台灣經濟體質、結構政策，才可在美中貿易戰做出有效因應，台灣開始脫離對單一市場、國家依賴，呼籲郭台銘是否考慮實質加碼投資台灣。

蔡總統上午出席「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」，會後受訪，媒體詢問，關於鴻海創辦人郭台銘辦公室日前提到願意和蔡總統對產業結構和台灣未來進行辯論。

蔡總統表示，郭台銘是否參選，是國民黨的事，不論國民黨推出一組或多組候選人，「我們的選舉還是依自己計劃一步一步進行競選步驟和活動」。

蔡總統說，她上任後推動很多改善台灣經濟體質、結構政策，台灣才可有效因應美中貿易戰，這是過去努力所帶來的成果，像是目前台商回台投資數額增加，重要外商企業都加碼投資台灣，整體來看，加上內需激勵，讓經濟穩定成長，而新南向政策也拓展台灣對外經濟、貿易關係。

總統指出，台灣開始脫離對單一市場及單一國家依賴，將來可看到更多台灣接單、台灣生產，台灣優質產品行銷全世界案例，郭台銘提及的就是政府目前大力推行政策，也呼籲郭台銘是否應考慮實質加碼投資台灣。

媒體問，高雄市長韓國瑜日前在直播時，提及沒有人敢「黑」蔡。

對此，蔡總統說，身為政治人物總是會被批評、質疑，但面對批評、質疑，要想辦法釋疑、釐清，若外界批評、質疑不合理或太過度，還有司法機關協助；台灣是民主社會，所有政治人物都一樣，沒有誰比較有力量，面對選舉，每一名政治人物狀況都不會有所差別。

台北市長柯文哲昨天接受廣播專訪時提到，自己底色沒變，「言談之間，還是綠底的」，討厭外省人等。

蔡總統指出，她想對柯文哲表達，作為民選政治人物並不是名嘴，即便是名嘴，任何事情應有一定證據和基礎；台灣社會經過幾十年相處，不論先來後到，大家都是一家人、自己人，共同的責任就是守護、保護台灣。（編輯：李亨山）1080904