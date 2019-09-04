吳敦義：蔡總統搞台獨 才是中共代理人

（中央社記者余祥、葉素萍台北4日電）中共代理人修法預計將成為立院新會期朝野關注焦點。國民黨主席吳敦義今天表示，若要說誰是中共代理人，總統蔡英文搞台獨，讓中共有藉口打台灣，引來軍事犯台，蔡總統才是中共代理人。

民進黨發言人李明俐受訪指出，吳敦義對中共政治代理人的神邏輯真是超乎常人認知。

國民黨副發言人黃心華在中常會後轉述，中常委姚江臨等人提出臨時動議指出，近期就業市場無薪假人數創新高，裁員潮大量出現，嚴重影響勞工生計，抨擊蔡政府拿不出方案，並呼籲國民黨團協助。

黃心華轉述，吳敦義會中表示，當前中美貿易大戰，已經嚴重影響中小企業進出口商接單狀況，同時無薪假、裁員人數增加，看不到蔡政府提出有效對策、解決中小企業問題，只看到蔡總統每天忙著跑選舉行程，用美化的經濟數據欺騙國人。

吳敦義指出，拚經濟是國民黨強項，請智庫提供立院黨團相關修法建議。

民進黨發言人李明俐對此表示，行政院各部會都在忙著協助台商回流並持續投注於產業升級，用說的不如用做的。沒有人會說自己被死當的科目是強項，國民黨過去8年執政633全都跳票，「到底哪裡來的勇氣說拚經濟是自己強項？」（編輯：謝佳珍）1080904