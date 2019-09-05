藍花蓮縣黨部新任主委布達 張峻籲團結

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）國民黨花蓮縣黨部今舉行新任主委布達典禮，由花蓮縣議會議長張峻接任縣黨部主委，國民黨副秘書長杜建德、文傳會主委程美華及縣內民意代表到場祝賀。

張峻致詞表示，上任後以2020總統、立委勝選為目標，希望黨員團結努力，強調縣黨部是可以溝通的黨部，歡迎意見交流但不樂見任何形式的暴力。

對於近日的縣黨部房產風波，張峻表示，有委託律師研議法律途徑，會想辦法帶領團隊進駐縣黨部，穩定黨內和諧。

杜建德接受媒體聯訪表示，花蓮縣黨部房舍所有權人是縣黨部，曾向前主委鄒永宏友善溝通，很遺憾他沒遵守協調內容，擅自把房舍租出去已違法，已委託律師要提告，另外日前帶黑衣人闖進縣黨部的人，也要告。

杜建德強調，黨部是和諧、廣結善緣的地方，這次花蓮房舍出租的作法太超過，是逼不得已必須提告，也喊話前主委鄒永宏，他是社會形象很好的人，要看遠一點，不要一時沖昏了頭。（編輯：李亨山）1080905