立委揭6都交通CCTV許多失靈 促提高妥善率

（中央社記者范正祥台北6日電）國民黨立委陳學聖今天指出，6都交通CCTV（即時交通路況監視器）許多故障失靈，期盼地方政府向交通部高速公路局維護高速公路總數約2300支CCTV妥善率達95%以上的做法看齊。

陳學聖在立法院召開記者會表示，8月18日接獲民眾陳情，反映桃園市大溪區許多由市府在要道與路口設置的交通CCTV無法正常觀看。除了黑畫面、影像遺失等故障問題，也有一些鏡頭未朝向路口、垂照地面、被路燈或路樹遮住等狀況。

他說，設置交通CCTV，用意良好，但是失零的交通CCTV充斥路口，虛應不能用。

陳學聖指出，不是只有桃園市有這種情況。為了解地方政府設置的交通CCTV運行情況，日前特別將6都所有的交通CCTV進行通盤遠端網路檢查，結果發現這些基礎交通資訊建設，並沒有否如預算書中計畫所寫的那般有效運行、妥善維護。

陳學聖表示，桃園市108年編列新台幣195萬元做即時交通資訊系統維護與擴充服務工作，但民眾陳情僅大溪區18支交通CCTV就壞了7支。他盤點整個桃園市公開CCTV數量152支，其中多達28支故障或顯示不良，市政府答覆維修時間需3個月。

他指出，其他5都交通CCTV運行維護也有不少失靈情況。日前通盤檢視後發現，台北市公開CCTV數量294支，有54支故障；新北市203支，有55支故障；台中市163支，有48支故障；台南市72支，有34支故障；高雄市341支，有56支故障。

陳學聖說，這類交通CCTV理論上應該24小時正常運作，在治安維護、犯罪嚇阻上也有一定幫助，用意良好卻失靈，中央與地方應重視基礎交通資訊建設。

記者會上，陳學聖辦公室團隊也當場點閱6都即時交通資訊網，再度測試這類交通CCTV運行現況，顯示雖有部分故障已排除，但有不少仍然失靈呈現黑畫面。

陳學聖認為，有別於6都交通CCTV有許多故障失靈，交通部高速公路局在執行高速公路即時交通路況監視器的維護與運行方面就做得很好，值得地方政府學習。

出席記者會的交通部高速公路局交通管理科長莊國欽表示，高速公路目前約有2300支CCTV，妥善率都可以達到95%以上。交通中心24小時都有專人監看，工作時第一件要做的事情就是檢查轄區CCTV運行狀況，如發現故障，就要填報通報單請廠商處理，廠商在4小時內要到現場檢查故障狀況，進行修復。（編輯：郭萍英）1080906