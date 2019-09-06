韓國瑜屏東競選總部 暫定國民黨縣黨部

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）國民黨屏東縣黨部今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜屏東競選總部地點暫定於屏東縣黨部，主任委員暫定由前立委王進士擔任，至於何時成立要等韓國瑜陣營排時間。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，為節省競選經費，歷任總統選舉，黨中央多將各縣市競選總部設在縣市黨部，除非有特殊選舉考量。由於韓國瑜陣營目前還沒提出在屏東租借場地，配合黨中央指示要先掛韓國瑜的競選看板，因此先暫定在屏東市公勇路的縣黨部。

廖婉汝並指出，目前韓國瑜陣營還沒有給任何標語或標幟，只給韓國瑜人像，副總統搭檔人選也還沒有選定，下週先掛上的看板將只有韓國瑜人像，至於未來副總統人選或是競選標語出爐，縣黨部的競選看板是不是要換，就看能不能籌募到經費。

廖婉汝指出，韓國瑜屏東競選總部主任委員暫由前立委王進士擔任，副主任委員採多席次，包括議長周典論、副議長盧文瑞、前立委蘇清泉、前客委會主委劉慶中和前行政院原住民委員會主委華加志等，她則擔任競選總幹事。

由韓粉籌募的韓國瑜競選看板和布條，2週前已在屏東街頭出現，競選標語有「庶民總統」、「勿忘世上苦人多」、「打倒惡權」等「韓粉式」口號，引起不少民眾熱議，黨部也接到不少人對標語意見的反映，1名國民黨黨工表示，有向韓陣營反映是不是能統一競選標語，但韓陣營表示，無法約束韓粉。（編輯：林沂鋒）1080906