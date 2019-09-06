林榮基：台灣隱憂在不瞭解中國 存有幻想

香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（後中）6日受邀到嘉義，以「過去、現在、未來：台灣的隱憂」為題舉辦講座，林榮基直言，台灣的隱憂是不瞭解中國，甚至有人至今對中共存在幻想，應該從歷史解讀中共。中央社記者葉子綱攝 108年9月6日

（中央社記者葉子綱嘉義市6日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基今天在嘉義再次感謝台灣人，對募資重啟銅鑼灣書店的熱烈支持，至於台灣的隱憂是不瞭解中國，甚至有人至今對中共存在幻想，應該從歷史解讀中共。

林榮基受桃山人文館快樂公民學苑邀請，今晚在嘉義市以「過去、現在、未來：台灣的隱憂」為題舉辦講座，由台灣青年民主協會理事長、前台大學生會長林彥廷擔任與談人，吸引20多人到場聽講。

林榮基談到，加拿大政府在溫哥華逮捕中國科技巨擘華為公司副董事長、全球財務長孟晚舟，然後中國就扣留2名加拿大人，讓歐美國家相當驚訝，他說，中國為何要抓人，其實就是春秋戰國時期捉人質交換的觀念。

林榮基也談到，在台灣有人提出「兩岸一家親」，其實是將自己當成中國人，而非台灣人，林榮基話鋒一轉說，這就是台灣的隱憂之一。

林榮基直言，台灣的隱憂就是不瞭解中國，並且台灣仍有人對中共存在幻想，台灣人必須從歷史中去解讀中共，從歷史中得到警惕、進而瞭解中國，中國歷代70幾個王朝都是獨裁，中共也一樣，原因需要大家一起探討。

林榮基再次感謝台灣人，在重啟香港銅鑼灣書店「為自由的靈魂而開」的專案募資中熱烈的支持，在不到24小時就募資達到預訂的新台幣280萬元目標，募資將持續至11月4日23時59分結束，台灣人的熱情令人感動與感恩。

香港銅鑼書店專門銷售中國政治禁書，前店長林榮基在2015年10月23日遭中共跨境執法，被以非法經營罪刑拘留，隔年6月14日從中國返港，活在中共監視下，今年4月25日來到台灣，計畫在台求職、定居，募資重啟銅鑼灣書店，他中意在台北西門町再度掛起銅鑼灣書店的招牌。（編輯：黃世雅）1080906