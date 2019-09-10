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美法加軍艦通過台海
美國近期多次出動軍艦通過台灣海峽，美國國防部5月公布新的印太戰略，強調美國將在區內繼續進行航行自由作業。法國軍艦4月初航經台海，歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見；加拿大皇家海軍6月中也首次派軍艦通過，9月10日再次穿越台海。
美法加軍艦通過台海
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美法加軍艦通過台海1/18

加拿大軍艦航經台灣海峽 國防部全程掌握

最新更新：2019/09/10 17:37
加拿大海軍「渥太華」號護衛艦10日上午從北往南穿越台灣海峽。（檔案照片／圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）
加拿大海軍「渥太華」號護衛艦10日上午從北往南穿越台灣海峽。（檔案照片／圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北10日電）加拿大海軍「渥太華」號護衛艦今天上午從北往南穿越台灣海峽。加拿大駐台辦事處表示，「渥太華」號目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。國防部表示，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。

媒體報導，加拿大海軍「渥太華」號（HMCS Ottawa）護衛艦，上午從北往南穿越台灣海峽，「渥太華」號在亞太的主要任務是參與美國對北韓的制裁行動；其9月2日抵達南韓平澤市訪問，此行應是從韓國離開，正準備前往泰國訪問。

加拿大駐台北貿易辦事處回應表示，數十年來，皇家海軍都有在亞太地區執行任務。航行南韓平澤（Pyeongtaek）與泰國曼谷之間，最適合的（most practical）的路線包括通過台灣海峽。

辦事處指出，「渥太華號」目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。

國防部表示，加拿大籍一艘護衛艦，由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。

立法院外交及國防委員會委員、民進黨立委王定宇表示，「渥太華」號護衛艦通過台灣海峽是印太地區的聯盟行為。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，美國為了抑制中國大陸的影響力，除了美方軍艦常態化通過台灣海峽外，告訴中國大陸，台灣海峽不是中國大陸的勢力範圍，現在更進一步鼓勵其他國家的軍艦也可以通過台灣海峽。

他說，其他國家軍艦通過台灣海峽以往不是沒有、只是不會講，現在會主動發布；台灣海峽、海峽中線那個地方是公海，這個動作基本上是政治動作，唯一的目的是美方藉此告訴中國大陸，台灣海峽不是中國的勢力範圍，同時鼓勵其他國家與美國合作，只要跟美國合作會在政治或外交上給予支持。

在此之前，今年6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）航經台灣海峽。加拿大駐台辦事處當時回應表示，軍艦通過台海與表達立場無關，這符合加國海軍以往的做法與國際法，加國軍艦去年也曾通過台海。（編輯：謝佳珍、趙蔚蘭）1080910

加拿大海軍「渥太華」號護衛艦10日上午穿越台灣海峽，6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號航經台灣海峽。（中央社製圖）
加拿大海軍「渥太華」號護衛艦10日上午穿越台灣海峽，6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號航經台灣海峽。（中央社製圖）
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