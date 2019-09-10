加拿大軍艦航經台灣海峽 國防部全程掌握

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北10日電）加拿大海軍「渥太華」號護衛艦今天上午從北往南穿越台灣海峽。加拿大駐台辦事處表示，「渥太華」號目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。國防部表示，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。

媒體報導，加拿大海軍「渥太華」號（HMCS Ottawa）護衛艦，上午從北往南穿越台灣海峽，「渥太華」號在亞太的主要任務是參與美國對北韓的制裁行動；其9月2日抵達南韓平澤市訪問，此行應是從韓國離開，正準備前往泰國訪問。

加拿大駐台北貿易辦事處回應表示，數十年來，皇家海軍都有在亞太地區執行任務。航行南韓平澤（Pyeongtaek）與泰國曼谷之間，最適合的（most practical）的路線包括通過台灣海峽。

辦事處指出，「渥太華號」目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。

國防部表示，加拿大籍一艘護衛艦，由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。

立法院外交及國防委員會委員、民進黨立委王定宇表示，「渥太華」號護衛艦通過台灣海峽是印太地區的聯盟行為。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，美國為了抑制中國大陸的影響力，除了美方軍艦常態化通過台灣海峽外，告訴中國大陸，台灣海峽不是中國大陸的勢力範圍，現在更進一步鼓勵其他國家的軍艦也可以通過台灣海峽。

他說，其他國家軍艦通過台灣海峽以往不是沒有、只是不會講，現在會主動發布；台灣海峽、海峽中線那個地方是公海，這個動作基本上是政治動作，唯一的目的是美方藉此告訴中國大陸，台灣海峽不是中國的勢力範圍，同時鼓勵其他國家與美國合作，只要跟美國合作會在政治或外交上給予支持。

在此之前，今年6月也傳出加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）航經台灣海峽。加拿大駐台辦事處當時回應表示，軍艦通過台海與表達立場無關，這符合加國海軍以往的做法與國際法，加國軍艦去年也曾通過台海。（編輯：謝佳珍、趙蔚蘭）1080910