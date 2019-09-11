立院開議在即 環團籲礦業法修法列最優先法案

（中央社記者王揚宇台北11日電）立法院第9屆第8會期將於17日開議，地球公民基金會等環保團體今天呼籲，民進黨政府和立法院各黨團能將礦業法修法列為最優先法案，保障原住民族權益。

關於礦業法修法狀況，地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會今天在立法院召開記者會說明。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，礦業法修法推動到現在，歷經前行政院長林全、賴清德，以及現任的行政院長蘇貞昌，呼籲蘇貞昌與立法院長蘇嘉全應正視此事，盡速修正礦業法，導正現行礦業法長期傾向業者、漠視常民權益和生態環境等重大缺失。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，目前待協商的礦業法修法草案中，有許多重要條文具備實質礦業改革的內涵，包括廢除霸王條款、資訊公開、既有礦場應環評、使用土地應檢具礦場關閉計畫以及保障原住民族權益等。

蔡雅瀅說，若未能在這一屆立委卸任前完成礦業法修法，依據立法院職權行使法的屆期不連續規定，這3年多來的礦業法改革修法努力，可能完全歸零。

上述團體呼籲，礦業法修法走到現在，歷經立法院3個會期，在眾多立委、民間團體、礦下居民的呼籲及努力下，好不容易有一個相對進步的版本，若能完成礦業法修法，將是民進黨執政非常重要的環境和人權成績單，建請「2位蘇院長」落實總統蔡英文的承諾，立即安排協商，完成礦業法修法。

立法院經濟委員會去年5月30日初審通過礦業法修正草案，未來5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評，因此若礦業法修法順利完成三讀，亞洲水泥等6礦場，需在3年內補辦環評。不過，包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、以及原民諮商同意權的程序等多數關鍵條文內容，會中仍舊無法達成共識，最終會議主席、國民黨立委廖國棟裁示，保留送朝野協商。（編輯：郭萍英）1080911