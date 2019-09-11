卓榮泰：遺憾在野黨杯葛軍購 國防不應成籌碼

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨主席卓榮泰今天說，國防自主是為了強化國家戰力，確保國家安全，刻不容緩，這本應是跨黨派共識，遺憾的是，無論武器國造或軍購議題，在野黨經常杯葛相關提案，國防議題不應被視為政治攻防籌碼。

民進黨中常會今天邀請淡江大學整合科技與戰略中心執行長蘇紫雲專題報告「國防經濟之效益評估」。

民進黨發言人薛呈懿會後轉述卓榮泰談話指出，國防自主是為了強化國家戰力，確保國家安全，刻不容緩。這本應是跨黨派共識。遺憾的是，無論是武器國造或是軍購相關議題，在野黨經常杯葛相關提案。國防議題，實不應被視為政治攻防上的籌碼。

卓榮泰說，總統蔡英文執政期間，將國防航太產業列入「5加2」創新計劃。透過政府的力量，除了帶動本土國防產業的民間動能，更提升台灣自主防禦能力，例如國機國造、國艦國造。

他說，國防產業不僅有保家衛國的效果，更有經濟上的效益。除可創造就業機會，更可提升台灣產業多元性，讓國防產業不再是一個被壟斷的產業，還可同時增加新創公司在國防採購中參與的機會。預估在「5加2」創新計劃裡的國防產業，可以創造6萬9000多個就業人次的機會。

卓榮泰表示，台灣第一架國機國造的原型高教機已經完成研發，即將出廠。而第一艘台灣自製的潛艦，將在2024年下水，2025年正式成軍。

他說，沒有強大的國防，就沒有國家安全可言。國防自主的強化，更是強大國防的核心。唯有全力以赴，爭取總統連任，民進黨國會過半，才能持續強化台灣的國防自主，守護台灣的安全與主權。（編輯：謝佳珍）1080911