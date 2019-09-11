日本內閣改組 外交部：台日更加緊密友好

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）日本首相安倍晉三今天改組內閣，19名閣員異動17人。外交部今天表示，祝賀日本成立新內閣；新內閣成員中，有13名是「日華議員懇談會」成員，「相信今後台日關係將更加緊密友好」。

外電報導，安倍這波改組幅度相當大，19名閣員異動17人，包括原外務大臣河野太郎接任防衛大臣、原經濟再生擔當大臣茂木敏充接任外務大臣等。

對於日本安倍內閣完成改組，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁代表政府以賀電向日方表達祝賀。

歐江安表示，日本新內閣20名閣員（含首相安倍）中，有13名是「日華議員懇談會」成員，「相信今後台日關係將更加緊密友好」。

她說，「日本安倍首相立場友我」，多次表示台灣與日本享有共同價值，彼此是重要夥伴與珍貴好友。日本並積極協助台灣參與國際社會，台日雙方實質合作緊密友好，政府將在此一良好基礎上，持續深化台日兩國的友好合作關係。

「日華議員懇談會」是日本國會裡的友台、跨黨派議員聯盟。

此外，知情官員表示，茂木敏充擔任經濟再生擔當大臣期間，主管業務包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、美日貿易談判等。

由日本主導的CPTPP去年底生效，會員國包括加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯。對於台灣爭取加入CPTPP，茂木敏充曾對此表示，CPTPP對於能接受自由且公正的新型21世紀規範的國家或地區，門戶是敞開的。（編輯：蘇志宗）1080911