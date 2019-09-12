大港開唱2020年停辦 陳其邁：高雄的損失

（中央社記者廖禹揚台北12日電）大港開唱策展團隊宣布2020年停辦活動，行政院副院長陳其邁今天表示，沒有大港開唱「是高雄的損失」，也呼籲高雄市長韓國瑜幫助大港開唱繼續在高雄舉辦。

陳其邁今天出席活動前受訪時表示，大港開唱是很多年輕人共同的回憶，也是高雄人引以為傲、台灣最大的民間主辦音樂祭。

陳其邁呼籲韓國瑜，要讓年輕人的活動能自由歌唱、盡情吶喊，不要讓不當的干預導致無法繼續舉辦，讓許多高雄年輕人、甚至台灣年輕人感到失望。他希望韓國瑜「好好想清楚」，協助大港開唱繼續在高雄舉辦。

大港開唱2020年將停辦消息傳出後，陳其邁立刻在臉書上表達不捨，並提及與滅火器樂團主唱楊大正通話。媒體問及是否可能考慮協助大港開唱到其他地方舉辦，陳其邁表示，大港開場就應該辦在大港旁邊才有意思，若搬到其他地方，「對我個人來講是索然無味」。

他說，高雄是個熱情的港都，若失去這個全國最大音樂祭，「我覺得是高雄的損失」，若在韓國瑜上任不到一年時間就停擺，「真的很令人失望」。

大港開唱策展團隊11日在臉書發文表示，今年初至今，明顯感受不到市府對大港的支持，他們判斷在這樣的狀況下，若明年要繼續舉辦大港開唱，可能會遇到更多無法克服的困難，因此宣布明年停辦活動的決定。（編輯：林孟汝）080912