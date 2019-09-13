一國兩制不得台灣民心 卜睿哲不解中國為何不改

一國兩制在香港實施情況不如預期，讓不少台灣人對這項制度沒有好感。美國在台協會前理事主席卜睿哲不解，為何中國沒有修正一國兩制的意願。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月13日

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）一國兩制在香港實施情況不如預期，讓不少台灣人對這項制度沒有好感，美國在台協會前理事主席卜睿哲也不解中國為何不修正，因為台灣人明顯沒有興趣，而北京卻持續推動。

華府智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）今天邀請前美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）談香港政治危機與一國兩制未來，並請來卜睿哲（Richard Bush）、自由之家資深分析師庫克（Sarah Cook）、前美國財政部助理部長勞瑞（Clay Lowery）等人共同座談。

卜睿哲會後接受媒體訪問時表示，「一國兩制」從來就沒有吸引力，台灣人明顯沒有興趣。但奇怪的是，北京仍持續推動這項政策。

他解釋說，在談判過程中，若其中一方拒絕對方提出的方案，提案方通常會回頭修訂方案，以便更吸引人。但中國似乎沒有興趣這麼做。

至於兩岸未來，卜睿哲認為，現在要談解決基本問題還言之過早，應該讓簡單的議題先行，困難的議題放後頭。

問及香港反送中運動對台灣選舉的影響，卜睿哲表示，目前看來似乎與總統蔡英文的支持上升有關。但在沒有更多研究前，很難確定兩者的確切關聯。

對於香港反送中運動爆發，唐偉康在會上指出，主要是中國越來越介入香港事務，加上香港貧富差距日益懸殊，讓香港年輕人看不到未來，港府又在此時推動逃犯條例才會引發大規模政治危機。但他認為，香港的「一國兩制」基本上仍是成功的，對香港未來他謹慎樂觀。

香港持續3個月的示威遊行引來美國國會高度關注，跨黨派議員共同推動「香港人權民主法案」。對此，唐偉康表示，這項法案的多數內容在其他立法中已經存在，實質內容並不多，但推動這項法案通過，可以凸顯美國在香港議題的立場，具有重要象徵意義。

卜睿哲則表示，香港真普選沒有進展是爆發大規模衝突的主因，不斷增強的經濟不平等也讓許多中下階級備感挫折。他認為中國應該面對現實，避免干預香港內部事務，港府則應致力解決住房等問題，展現誠意，解決港人對政府缺乏信任的問題。（編輯：林憬屏）1080913