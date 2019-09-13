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蔡總統：若未連任 台灣將走向一個中國

最新更新：2019/09/13 11:15

（中央社記者游凱翔台北13日電）總統蔡英文今天表示，明年1月11日是台灣人選擇的重要時刻，如果她沒選上，台灣將往一個中國方向走去；若民眾做出正確的選擇，獨立自主現狀一定守得住。

今天是中秋連假第一天，蔡總統上午行程馬不停蹄，先是赴台北市士林區的葫蘆堵海光宮參拜，隨後又前往社子島的信仰中心「坤天亭」，與民進黨籍立委何志偉、台北市議員鍾佩玲及陳慈慧等人參拜祈福。

針對社子島未來的改建方式，蔡總統致詞表示，台灣是民主社會，社區的事情可以坐下來談，台北市政府該做的事要做，而中央政府要負的責任也要負責，但可以主導社子島未來的人，一定是社子島在地的鄉親，希望未來社子島的基礎建設將更加完備，居民生活安全及舒適。

蔡總統也細數他擔任總統三年多來的政績。蔡總統指出，這三年來她的行政及執政團隊很認真在進行改革，並執行許多打基礎的工作，但就像蓋房子一樣，打基礎的是最困難、灰塵比較多的時候，但現在基礎工程已完畢，台灣未來10年將蓬勃發展。

蔡總統舉例，5月的減稅是有史以來最大規模的減稅，加上這三年台灣經濟穩定成長，今年第二季的成長是亞洲四小龍第一名，就連國際機構也說台灣是四小龍第一，也因為基礎打得深，經濟才會穩定發展，沒有受到美國、中國貿易戰影響；而台灣最重要的就是人才，要讓年輕人沒有後顧之憂拚未來，減稅是為減輕年輕人負擔，加薪是讓年輕人的第一哩路不要太困難。

由於坤天亭現場有許多長者前來力挺，蔡總統也說，過去政府照顧老人家的長照預算只有新台幣50億元，但現在政府的長照2.0預算共有400億元，整整是過去的8倍。只要老人家在社區、家中需要照顧，長照人員就會來家中替你換藥並協助看醫生。

蔡總統也說，許多人問她，花了這麼多錢是不是增加負債，但政府稅入稅出達到平衡，並沒有負債，這也是22年來有政府敢編列平衡預算而不舉債，這就是財政的紀律，將每一分錢花在刀口上。

蔡總統最後強調，現在的政府不只會拚經濟、照顧人民，還會守護國家、台灣人民的主權。明年1月11日的總統及立委投票日，將是台灣人選擇的重要時刻，若她沒選上，台灣將往一個中國走過去；若民眾做出正確的選擇，獨立自主的現狀一定能守得住。（編輯：林興盟）1080913

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