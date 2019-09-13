中國駭客危及台灣資安 學者籲尋求國際合作

針對台灣所面臨新形態的資訊安全威脅，英國倫敦國王學院博士生候選人荊柏鈞建議政府應該尋求國際合作，並加強與私部門資安社群的交流。中央社實習記者徐子苓華盛頓攝 108年9月13日

（中央社實習記者徐子苓華盛頓12日專電）針對台灣面臨新形態的資訊安全威脅，以及來自中國的駭客入侵，英國倫敦國王學院博士生候選人荊柏鈞建議政府應該尋求國際合作，並加強與私部門資安社群的交流。

荊柏鈞今天受邀至華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）就台灣資訊安全議題演講。他表示，台灣資安問題是特殊案例，主因是台灣本身蓬勃的資訊與通訊科技（ICT）以及複雜的兩岸關係。

他舉例，台灣在2017年遭駭客成功入侵達360次，其中288次來自中國。

荊柏鈞建議，台灣應尋求與美國合作，透過論壇形式參與資安議題，而並應將夥伴關係延伸至日本和新加坡。

他指出，台灣應該將弱點轉化為優勢，例如將來自中國的駭客資料分享給企業，並研發人工智慧（AI）軟體打擊未來可能的網路攻擊。

荊柏鈞說，台灣資安環境面臨挑戰，其一是台灣缺乏資通人才，高科技專家外流至矽谷、東京或上海。其二是台灣的資通產業自主性不足，不論是企業或個人，大部分的台灣終端用戶都依賴國外產品。究其主因是資本市場風險規避氣氛，使企業不被鼓勵也沒有誘因投注資金在研究開發上。

另外，美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）分析師王洛伶（Lauren Dickey）指出，不實資訊是指具有意圖性、非武裝的錯誤資訊。台灣和其他國家可以尋求與企業合作，找出不實資訊內容和背後的操作者，共同想出解決辦法，公私部門合力處理不實資訊問題。（編輯：高照芬）1080913