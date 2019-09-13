中秋連假南北跑透透 蔡總統拚國政接地氣

（中央社記者溫貴香台北13日電）不受鴻海創辦人郭台銘退出國民黨事件影響，總統蔡英文中秋連假3天行程持續「拚國政、接地氣」路線，總統府發言人張惇涵今天說，因應中秋節連假，總統從北到南參拜廟宇，說明執政團隊3年執政成果與績效。

郭台銘昨天聲明退出國民黨，是否參與2020大選效應持續發酵，總統對2020選情深具信心，選舉步驟穩紮穩打不受影響。張惇涵晚間表示，中秋連假3天，蔡總統的腳步沒有因此停歇，中秋節一早，便從台北市士林起步，參拜葫蘆堵海光宮、社子島坤天亭，隨後並轉往新北市淡水，參訪淡水基督長老教會，並品嚐淡水小吃。

張惇涵說，總統明天上午先到嘉義市，參訪歷史悠久的嘉義西門長老教會，再轉往嘉義縣，至太保市水牛厝玉皇宮參拜；下午趕赴台南鹽水護庇宮參香，參訪「康那香不織布創意王國」的觀光工廠，晚上出席總統府國策顧問黃崑虎所舉辦的第22屆黃家古厝音樂會。

至於3天連假的最後1天，張惇涵說，總統將南下高雄，前往三民區的明聖宮白龍庵、覆鼎金保安宮，以及苓雅區的港口慈濟宮參拜。

張惇涵表示，蔡總統的假日行程仍維持著「接地氣」、「拚國政」的路線，從北到南，主要仍是透過廟宇等公開行程，向當地的鄉親朋友說明執政團隊過去3年多來的執政績效，從守護國家安全的外交國防議題，到內政上的經濟發展、社會福利、基礎建設等各項具體施政與成果。

此外，總統蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄說，總統的競選節奏仍是「國政優先」向鄉親朋友報告施政成果，也不忘向鄉親介紹優秀立委，因為立委在國會的共同努力才累積這些政績，像是這3天就跑遍了立委何志偉、呂孫綾、蔡易餘、郭國文、管碧玲、李昆澤、趙天麟的選區。

除了現任立委外，阮昭雄說，蔡總統週六、日兩天也前往立委參選人王美惠、賴惠員的選區，甚至有部分行程，更與民進黨主席卓榮泰同框，拉抬民進黨提名的立委參選人。

阮昭雄說，即使目前郭台銘參選動向未明，國民黨深陷分裂的危機，但民進黨步伐穩定，府院黨各司其職，蔡總統、行政院長蘇貞昌領導的執政團隊「全力拚政績」，總統競選辦公室統籌地方幹部團隊「全數就位」，同時也結合黨部立委輔選的「全面啟動」，全力衝刺「總統勝選、國會過半」的目標。（編輯：李信寬）1080913