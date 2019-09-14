韓國瑜稱民調倒數找前任 林佳龍：應認真面對

（中央社記者蘇木春台中14日電）高雄市長韓國瑜今天表示，他與台中市長盧秀燕被媒體施政滿意度評比倒數一、二名，抗議者應去找前任；前台中市長、交通部長林佳龍說，首長滿意度起伏很正常，應認真面對市民。

天下雜誌10日發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」結果，韓國瑜墊底，盧秀燕是第21名。

中國國民黨總統參選人韓國瑜上午在盧秀燕陪同下參拜台中宮廟時表示，他特別對盧秀燕感到不捨，他與盧秀燕被評為倒數第一、二名，用的資料卻是公元2018年資料。

他說，當時盧秀燕只上任7天，民意調查公布後民主進步黨籍立法委員、高雄市議員到高雄市政府向他抗議，但應向前高雄市長、總統府秘書長陳菊或林佳龍抗議。

不過，天下雜誌12日在網站發布公告表示，影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日到8月22日民調為準，在成功訪問1萬4818名民眾後，於9月初雜誌出刊同步公布結果，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

「你們為什麼要撒謊？」林佳龍也在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，不同民調機構，甚至施作時間點及地方特性，首長滿意度起起伏伏很正常，只要認真面對市民，好好做事，對地方政府首長們，不用因民調成績就給予過多苛責。

不過，他說，他已卸任台中市長7、8個月，「執行的首長滿意度調查，也可以算到我，甚至是陳菊秘書長頭上？」韓國瑜、盧秀燕面對這份民調，公然對大眾說謊，企圖欺騙社會，令人擔憂這樣的人如何擔當總統大任？（編輯：李明宗）1080914