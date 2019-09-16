實現居住正義 時力提囤房累進稅率列優先法案

（中央社記者王揚宇台北16日電）時代力量立委黃國昌今天指出，為抑制炒作不動產、促使資源有效利用、真正實現居住正義，時代力量黨團提出房屋稅條例修正草案，要由中央建立囤房稅，也會將囤房稅及實價登錄2.0法案，列入本會期優先法案。

黃國昌今天與OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱、消基會房屋委員會召集人張欣民、時代力量智庫副執行長彭盛韶，共同召開「終結囤房炒作困境，解救租屋買房青年」記者會。

黃國昌說，現行房屋稅條例第5條針對非自住房屋授權地方政府自訂稅率，然而，地方議會金權結構橫行，導致台灣囤房稅寸步難行，因此時代力量黨團提出囤房稅、實價登錄2.0法案，並列入本會期優先法案。

黃國昌說明這次的修法重點，包含住宅非炒作商品，居住是基本人權；囤房累進稅率，實現居住正義；課徵空店稅，讓商圈重生；活化閒置房屋，改善租屋市場；中央立法積極課稅，杜絕地方金權阻礙。

黃國昌認為，居住是基本人權，住宅不該淪為炒作的商品，因此提出囤房採累進稅率的修法版本，例如單一自住稅率調降為1%，而持有2戶至3戶稅率為1.2%，與過往的自住稅率相同。

黃國昌接著說，持有4戶至5戶的稅率則為2.4%至3.6%，第6戶到第7戶的稅率為3.6%至4.8%，第8戶到第9戶稅率為4.8%至6%，第10戶以後的稅率則是6%至10%，而目前全台有4戶以上的持有戶約為31萬戶。

黃國昌說，對於非住家用房屋，假若並無出租供醫院診所、自由職業事務所或各類營業者使用，且也無出租供人民團體非營業者使用，課徵的空店稅率為5%至8%。

彭揚凱說，依據時力黨團的版本，是針對擁有3房以上，而根據統計，持有4戶至5戶以上者，占台灣總家戶約4%，而且時力修法的目的，不是政府要跟人民搶錢，而是要讓屋主把空房子拿出來使用。（編輯：林興盟）1080916