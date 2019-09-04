黃國昌籲修法徵囤屋稅 內政部：樂觀其成

（中央社記者陳俊華台北4日電）時代力量立委黃國昌今天說，應直接在中央立法，透過房屋稅條例修法或增訂囤屋稅特別條例；內政部表示，若透過稅制改制，讓擁有多屋者釋出房屋給民眾承租，內政部樂觀其成。

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案，建議課徵空屋稅，且稅率要「有感」，一個家庭如果有1間以上的房屋，應該要課稅，稅率訂為房價的20%至30%，以緩解高空屋率、高房價情形。

黃國昌下午在立法院舉行公聽會時表示，過去每次選舉時政治人物都會提出「居住正義」相關政見，但年輕人卻一再失望，面對低薪資、高房價而不敢成家，進一步衍伸為少子化的國安危機；2016年總統大選時，總統蔡英文提出「住宅三箭」，但行政院在建商、財團壓力下，「完全髮夾彎」。

黃國昌說，實價登錄2.0被執政黨立委改到只剩0.5，炒作房地產的後果，造成年輕人成家困難、生活水準降低，也從實質投資吸引到房地產投資，「請問對台灣實體經濟有什麼幫助？」他認為要直接在中央立法，看要修房屋稅條例或是增訂囤房稅特別條例，立法形式可以討論。

台北市政府副秘書長李得全表示，北市府支持囤房稅，關鍵在於稅制的公平合理，「提高多戶持有的稅是非常關鍵的」；囤房稅應採取累進稅率，期待中央通過相關法案，這不是要與建商為敵，而是希望經濟發展更好、創造更多就業機會，而不是全都放在不動產，盼盡快成案，凝聚最大共識後，在立法院這會期就修法通過。

政治大學地政系特聘教授張金鶚說，台灣有20%民眾是無殼蝸牛，60%是一殼蝸牛，20%有2間房子以上，其中有4戶房子以上的只有2%。台灣的高房價、高空屋率完全不合理，當供過於求價格還不下降，表示市場機制發生問題，也隱含著世代的不公平；若針對擁有4戶以上的採累進課稅都做不到，「只能慢慢走向香港之路吧」。

OURs專業者都市改革組織執行長彭揚凱表示，政府要針對弱勢年輕人做住宅補貼，要把租屋市場搞好，也要把購屋市場合理化；住宅政策改革，政府比較傾向福利補貼式，「就是發錢」，雖然肯定，但還是不夠，購屋市場需要制度改革，必然會傷害到既得利益者。

彭揚凱說，只要把空屋逼出來，進入租屋市場作為居住使用，藉由增加供給，達成讓租屋市場擴大、價格穩定、品質提升的效果；台灣持有3間房子以上的超過70萬戶，約占10%，房產持有稅制改革只針對10%擁有超過3間以上房子的家戶，對其餘90%擁有房產、沒有房產家戶，完全不受影響。

內政部地政司專門委員鄭惠月表示，實價登錄的立法過程，雖然上會期只完成部分，但會把實價登錄三法列為下會期優先法案繼續推動；房屋稅制改制是財政部權責，將來若能透過稅制改制，讓擁有多屋者可以釋出房屋提供給需要的民眾承租，內政部樂觀其成。

財政部賦稅署財產稅組長李素蘭說，因為稅率是由中央制訂，未來是否在房屋稅條例第5條中，由中央統一訂定戶數級距與稅率級距，目前正在徵詢22個地方政府意見，期待各立委提案後，看修法方向是否一致。黃國昌也追問，是否要將囤屋稅列為優先法案，李素蘭說，「沒有沒有，只是在收集意見的階段」。（編輯：趙蔚蘭）1080904