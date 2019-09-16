黃國昌提案課累進囤房稅 財部：先徵詢地方意見

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）時代力量立委黃國昌提案修改房屋稅條例，降低單一自住房屋稅率，並累進課徵「囤房稅」。財政部回應，房屋稅屬於地方重要財源，統一修法對各縣市影響不一，須尊重地方父母官看法，將先發函徵詢意見。

黃國昌今天表示，將提出「房屋稅條例部分條文修正草案」，第1，要求將全國單一自住房屋稅率由現行1.2%降為1%，第2，由中央修法，從母法訂定「囤房稅」累進稅率，在自住房屋3戶以外，持有第4戶以上的非自住房屋，改採累進稅率課徵。

針對第4戶到第5戶，囤房稅率2.4-3.6%，第6戶到第7戶稅率3.6-4.8%，第8戶到第9戶稅率4.8-6%，第10戶以上稅率6-10%。此外，也建議新建房屋蓋完1年以上，應改採累進稅率課稅，針對出租房屋則建議可減半徵收房屋稅。

對此，財政部賦稅署官員說，掌握立委完整提案後，會再次發函詢問各地方政府意見，要求各縣市在發函後2週內完成評估回覆，彙整後作為是否修法的重要參考依據。

賦稅署官員向中央社記者說，先前有民眾在公共政策網路參與平台上提案建議課徵「空屋稅」，研議過程中就有學者建議從中央修法建立「囤房稅」，當時就有徵詢過地方政府意見，但因各縣市情形不同，都會區及非都會區房屋使用型態也有落差，並無共識。

賦稅署官員說明，有些縣市房價過高，有抑制炒作的需求，同意強化「囤房稅」機制，但有些縣市目前更注重帶動經濟、商業活動發展，認為沒有統一由母法訂定「囤房稅」的必要性，這些意見中央都要同等尊重。

賦稅署官員強調，雖然房屋稅條例是由財政部主管，但房屋稅為各縣市重要財源，任何修改都會牽動地方財政。

舉例來說，全國現在自住房屋約500萬戶，其中屬於單一自住多達300多萬戶，課徵稅率每降0.1%，就會減少新台幣10億元稅收，是否能搭配其他措施補足財源，需要各縣市依自身情形評估。（編輯：林興盟）1080916