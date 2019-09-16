傳郭幕僚遷戶籍 陳學聖：若要選就放馬過來

（中央社記者劉冠廷台北16日電）傳鴻海創辦人郭台銘幕僚已遷戶口為競選立委做準備，若最終成真，對手將面對國民黨的挺韓大將陳學聖與沈智慧，沈智慧今天則說，她不會憂心泛藍選票分裂，她對自己有信心。

外傳郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜已遷戶口至桃園、台中為競選立委做準備。蔡沁瑜今天證實確有遷戶口，思考各種可能性。郭昕宜則說，有各種可能性，就做好各種準備。若最終兩人投入桃園與台中的立委選舉，面對的國民黨對手，則是與國民黨總統參選人韓國瑜關係密切的立委陳學聖與沈智慧。

郭台銘此舉，被外界解讀是與韓國瑜之間另類的再次對決，更有人解讀郭台銘將復仇，迎戰韓粉立委，對此，沈智慧今天下午在受訪時表示，真的別想太多，就是一個單純的立委選舉；她也說到，選舉本來就是競爭的，她好好的經營選區與選民，好好的在立法院問政，這是她最主要的目標。

是否會擔心泛藍分裂影響選情，沈智慧說，不會，她對自己很有自信，因為人民是有感情的，不是一時某個人空降到一個地方，人民就會有所改變，她長時間深耕基層，她的選區是台中市長盧秀燕長期耕耘的地方，也是她過去長期經營的地方，人民都是有感的。

陳學聖則表示，這新聞是蠻有爆炸性的，大概是衝著他與韓國瑜的交情，但蔡沁瑜會不會參選他不知道，而他就是努力把自己做好，爭取選民認同。如果蔡沁瑜願意過來，就放馬過來，他會全力以赴，沒什麼好怕的。

由於陳學聖這次離開過去經營的桃園中壢選區，前往另一區八德挑戰現任的無黨籍立委趙正宇，該如何拚這一戰，陳學聖說，腳踏實地是最重要的，他在桃園待了12年，去年代表國民黨選過市長，雖然輸了但獲得41萬多票，表示還有很多鄉親對他有期待，只有緊握每一雙手，把每個人的心意傳達出來，他覺得應該會有勝選的機會。（編輯：林興盟）1080916