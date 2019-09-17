台索斷交 中國外交部：高度讚賞

（中央社台北17日電）針對索羅門群島與台灣斷交，中國外交部發言人華春瑩16日晚間表示，中國對此表示高度讚賞；並稱，索國此一決定，再度表明一個中國原則是「大勢所趨，勢不可擋」。

中國外交部官網16日晚間發文以華春瑩「答記者問」的形式表示，中方對索羅門群島政府做出承認一個中國原則、和台灣當局斷絕所謂「外交關係」，並和中國建交的決定表示高度讚賞。「中國支持索羅門群島作為主權國家自主作出的這一重要決定」。

她說，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是一個基本事實，也是國際社會的普遍共識」。

華春瑩表示，在一個中國原則基礎上，中國已經和全世界178個國家建立了正式外交關係；索羅門群島作出承認一個中國原則並和中國建交的決定，「再次充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。」

她並稱，中國和太平洋島國關係保持快速發展勢頭。2018年11月，中國國家主席習近平「成功訪問巴布亞紐幾內亞並和建交島國領導人舉行會晤，推動中國和太平洋島國關係進入新階段」。

華春瑩稱，中國人民和索羅門群島人民長期保持友好交往，相互懷有友好感情，「我們歡迎索羅門群島抓住歷史機遇，在一個中國原則基礎上早日融入中國同太平洋島國合作大家庭」，中方願與索方共同努力，開啟兩國關係發展新的廣闊前景。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）16日召開內閣會議，決定中斷與中華民國的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮則於當晚表示，中華民國與索羅門群島自即日起斷交。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1080917