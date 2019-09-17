警察新制服 立委籲改善不透氣顏色暗問題

（中央社記者王揚宇台北17日電）國民黨立委沈智慧今天表示，警察制服4月18日全面換新，但許多警察同仁反映，新制服的透氣度低，夜間值勤時因制服顏色太暗，產生與夜間「同色」情況，妨礙夜間值勤安全等問題，盼警政署改善。

內政部警政署後勤組長蔡丁賢說，新制服出來一定有其優、缺點，會針對缺點不斷改進，希望讓同仁在穿著裝備上能舒適、實用。

沈智慧今天在立法院召開「警政署換發新制服材質不當」記者會。沈智慧說，接獲基層員警陳情，認為新制服上路迄今已有5個月時間，雖然警政署標榜新制服是以勤務、安全、舒適為考量，但實際換穿下，有不透氣、顏色太暗不利夜間值勤等困擾及問題。

沈智慧指出，基層員警反映，由於新制服布料不透氣、悶熱，導致流汗後易產生白色結晶汗漬，而且新制服的顏色（藏青色）太暗，在夜間值勤時易變成與夜同色狀況，造成識別不清，妨礙員警於夜間執勤的安全與嚇阻作用；此外，S腰帶的材質太硬、沒彈性，也是問題之一。

沈智慧建議，更換警察制服時要重新考量，必須要讓員警穿的舒適又安全，對於布料及顏色的選擇要加以改善，解決透氣度等問題，S腰帶也要選擇更加柔軟、輕便的材質，希望政府重視基層員警的意見。

今天受邀出席記者會的內政部警政署後勤組長蔡丁賢說，警察制服在4月18日全面換裝後，警政署後勤組於5月，請全國警察機關針對新制服等提供優、缺點意見，後續也做了全面性檢討。

蔡丁賢指出，這套新制服是經過全國警察同仁票選出來的戰鬥型制服，特點是抗拉扯、抗磨損、抗紫外線，適合外勤使用，但它的透氣度較不足，因此已尋找透氣度更高的材質，今年定案後，會在明年訂購制服時，讓同仁就原有的新式制服外，多一個高透氣制服的選擇。

至於夜間值勤問題，蔡丁賢說，除了現在的反光背心、交通指揮棒等反光設備，後勤組也請專家進行規劃，在新制服上增添反光條等，S腰帶部分也會進行改進。（編輯：趙蔚蘭）1080917