台索斷交 美國務院表深感失望

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）美國國務院今天對索羅門群島決定與台灣斷交、轉向北京，表示「深感失望」，美方同時指出，期待經濟成長而與中國建交的國家，長期下來常會發現情況會更加嚴峻。

美國國務院以不具名官員背景說明方式回覆媒體詢問台索斷交一事指出，對索羅門群島最近決定放棄與台灣長達數十年外交關係，轉而支持北京的做法「深感失望」。

國務院官員表示，希望或期待刺激經濟成長與發展基礎建設，而與中國建立外交關係的國家，長期下來，通常會發現情況會更糟。

官員指出，台灣是一個民主成功的故事、可信賴夥伴與世界的良善力量。美國會繼續支持台灣，特別是台灣在尋求擴大因應全球挑戰的重大貢獻之際。中國積極改變兩岸現狀，包括誘惑各國與台灣斷交，這都是有害的，破壞區域穩定，破壞數十年來實現和平、穩定發展的框架。

國務院在回應中重申，美國致力維持在美中三公報與台灣關係法基礎下的一個中國政策，也支持包括台灣外交關係及國際空間在內的兩岸關係現況，這對維持區域和平及穩定至關重要。

國務院官員指出，美國自由開放的印度太平洋地區願景不會排除任何國家，美國歡迎中國對區域發展的貢獻，只要中國遵守高標準，包括透明化、法治與可持續融資等領域，並尊重發展接受方的自主權。

然而，隨著中國的區域參與不斷增加，美方看到一系列日漸成為問題的行為，包括主張不合法的海域聲索與爭議的南海區域持續軍事化、掠奪性經濟行為與破壞良好政府治理、貪腐與人權侵犯。所有國家都應高度關注。（編輯：廖漢原）1080917