賴品妤登門請益 蘇巧慧勉勵起步晚要雙倍努力

（中央社記者劉冠廷台北19日電）獲民進黨徵召投入新北市第12選區立委選舉的「太陽花女戰神」賴品妤，今天向民進黨立委蘇巧慧請益，蘇巧慧說，選戰剩114天，現在起跑有點晚，她勉勵賴品妤要雙倍的努力。

民進黨中執會昨天通過最後一波立委艱困選區徵召案，新北市第12選區（汐止區）徵召賴品妤，她表示，將承擔使命，守護綠營在汐止得來不易的成果，不能把這選區拱手讓給國民黨。

獲得民進黨的徵召後，賴品妤今天上午前往要在新北市爭取立委連任的蘇巧慧辦公室，向蘇巧慧請益，蘇巧慧向賴品妤說，選戰剩114天，現在才正式要起跑，是有點晚、有點辛苦，因此她勉勵賴品妤要雙倍努力。

賴品妤則說，確實現在起步剩100多天，的確是很拚，所以她非常期待今天可以向蘇巧慧請益，因為大家都知道蘇巧慧在地方上經營紮實且認真，國會的表現也很亮眼，真的非常厲害。蘇巧慧說，一個區域立委，就是國會與地方都要兼顧，這是職責所在。

在請益的過程中，蘇巧慧展現出姐姐疼惜妹妹的心情，由於賴品妤有著一頭烏黑的長髮，蘇巧慧擔心在跑選舉的過程會有所影響，因此特別準備了髮圈送給賴品妤，讓賴品妤可以把頭髮綁起來，展現出俐落的形象。此外，蘇巧慧也贈送賴品妤無線麥克風，讓賴品妤可以顧好喉嚨。

由於賴品妤昨天獲得徵召後，在致詞鞠躬時頭撞到麥克風，頭髮還被兩支麥克風分成兩撮，引發了網路熱烈的討論，蘇巧慧說，她的父親、行政院長蘇貞昌看到了之後說，有頭髮的人，實在是很好耶，蘇貞昌應該是很羨慕賴品妤有這麼長頭髮，可以把麥克風擊飛。

蘇巧慧表示，希望未來大家不要只看賴品妤的頭髮，還是要看表現，由於賴品妤曾是無黨籍立委林昶佐的助理，她們在立法院也算是同事，表現非常專業、熱情、有誠意，這次願意代表民進黨，她非常誠意的祝福，希望明年可以順利在立法院繼續當同事。（編輯：林興盟）1080919