藍委質疑賴勁麟酬庸 賴品妤：交給社會檢驗

（中央社記者陳俊華台北20日電）民進黨立委參選人賴品妤的父親賴勁麟在神腦國際擔任董事長，國民黨立委今天質疑是酬庸。賴品妤說，她知道父親在這工作滿用心，至於有沒有做事，就交給社會來檢驗。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，立委林奕華說，賴品妤在時代力量當任助理時，高喊「打肥貓」是進步的改革力量，但賴品妤的父親、前立委賴勁麟還擔任中華電信子公司神腦國際的董事長，質疑「工運出身的立委跟電信業相關？」

接受民進黨徵召參選新北市汐止區立委的賴品妤，今天回到「前老闆」立委林昶佐辦公室請益。賴品妤受訪時表示，她跟父親互相都不會涉入對方的工作，只有平常吃飯時會聊到，她知道父親在這個位子上滿用心的，也有很多會議跟行程，大家就攤開來檢驗，父親有沒有做事，就交給社會來檢驗。

賴品妤說，作為公眾人物本來就要接受社會檢驗，她也歡迎大家檢驗她的一切，不管在參選前、後，她覺得假裝、隱藏太累了，她沒打算做這樣的事，「歡迎大家來檢驗我」，也歡迎選民多了解她，「你真的喜歡再投給我，不要含淚投票，我會讓你喜歡我。」

林昶佐表示，賴品妤的「插麥參選照」被他的妻子、閃靈團長Doris分享後，還有印尼粉絲轉貼，「賴品妤一天之內就有全國、甚至國際知名度」；從2016年到2018年，他都要賴品妤做好準備，「等到適合妳上的時候，就不要推託。」相信以賴品妤的真誠、誠懇，很快就能在立法院當同事。

賴品妤說，她自己和林昶佐的外表和言行，都不太像傳統的政治人物，「我們裝不來」，但面對外界質疑時，她會讓大家知道，「雖然我們看起來不太一樣，但我們很認真。」這點是她要和林昶佐看齊的，希望明年1月能回到立法院，和前老闆當同事，當一位和林昶佐一樣優秀的立委。

林昶佐說，他與理念相同的候選人都有緊密合作，和賴品妤一定會互相拉抬；至於外界解讀林昶佐的前助理賴品妤到汐止區參選立委，與時代力量立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫競選，是「昶昌二戰」。林昶佐說，以賴品妤的經歷，只定位為他的助理，是太小看賴品妤，且本土陣營應該要團結，而非對決，盼能整合出最強戰將，他相信會是賴品妤。（編輯：郭萍英）1080920