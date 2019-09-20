義媒專訪李新穎 籲國際支持台灣參與ICAO

（中央社記者黃雅詩羅馬20日專電）義大利「意見報」（L'Opinioine delle Liberta）昨天刊登駐義代表李新穎專訪，呼籲國際支持台灣以觀察員身分，參加24日舉行的「國際民航組織」（ICAO）年會。

李新穎表示，中華民國是國際民航組織創始成員，1971年聯合國通過2758號決議，承認中華人民共和國是中國的唯一代表，從此台灣被排除在聯合國與相關機構之外，但聯合國該決議並未提及台灣，更未提台灣是中國的一部分，這不僅造成一種法律真空狀態，實際作法上排除台灣參與國際組織，也陷入一種不確定狀態。

李新穎說，儘管台灣不是聯合國會員國，2013年台灣曾應ICAO理事會主席邀請，以觀察員身分參加國際民航組織大會第38屆會議，確認台灣為關切全球飛航安全的一分子。

意見報提問，據智庫「南方企業」（Imprese del Sud）報導，台灣已與57個國家簽署提供航空服務的協議，2018年12月，共有92家航空公司在台灣營運，飛航定期客、貨運航線313條，連接全球149個城市，台灣在國際航空領域的重要性是什麼？

李新穎表示，台灣是遠東及整個亞洲的戰略樞紐，同時是日本、中國、菲律賓、太平洋間的天然平台，由台灣民航局營運的台北飛航情報區（Taipei FIR）是世界上300多個飛航情報區之一，它與其他4個FIR（福岡、馬尼拉、香港及上海）接壤，並提供優質航空服務。

李新穎說，台北飛航情報區2018年提供175萬航管架次服務，往返或經停台灣旅客超過6890萬人次。

根據國際機場協會（ACI）統計數據，台灣桃園國際機場2018年國際客、貨運量分別為全球第11名及第5名，亞太地區則分列第5名及第4名。台灣的中華及長榮航空公司2018年國際客運量，依據國際航空運輸協會的統計，分列第28名及第37名。

至於與航空有關的科學研究領域，李新穎表示，台灣不是ICAO成員，需要花費更多時間、資源達到國際標準，然而儘管存在這些明顯障礙，台灣在航空領域的研發進展仍然相當可觀。

李新穎舉例，9月1日台灣的南部科學園（STSP）宣布將打造台灣南部作為航空業的中心，年產量達新台幣400億元，STSP將作為航空結構和空間模塊設計的基礎。

對於台、義在國際航空方面的合作，李新穎表示，台、義航空業的合作非常緊密且不斷發展，事實證明，義大利政府已將台灣護照納入可在羅馬及義大利其他主要機場使用電子通關系統的國家之一，使台灣旅客進出海關更加便捷及安全。

李新穎表示，自2020年2月起，台灣的長榮航空將開闢一條台、義新航線，每週將有4個航班直飛米蘭、台北，加上中華航空原有的每週3航班直飛羅馬及台北，台、義兩國之間的每週直飛航班將增加到7班。（編輯：周永捷）1080920