寫書介紹台灣 前以色列總理發言人：台不是中國一部分

以色列國際關係學者梅迪茲尼表示，大部分的以色列人並不了解台灣，為此，他正以希伯來文撰寫有關台灣的書籍，台灣並非中國一部分。中央社記者侯姿瑩攝 108年9月22日

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）曾任以色列總理發言人的以色列國際關係學者梅迪茲尼表示，大部分以色列人不了解台灣，他正以希伯來文撰寫有關台灣書籍，將會強調台灣的特性，台灣並非中國大陸的一部分。

出生於1932年的以色列希伯來大學羅斯柏格國際學院兼任教授梅迪茲尼（Meron Medzinid）見證了以色列建國的過程。他曾做過3任以色列總理的發言人，過去數十年來，則多在大學講課任教；目前已寫過6本書、發表超過80篇學術論文。

談到用希伯來文寫書介紹台灣的緣起，目前在台灣訪問的梅迪茲尼日前接受台灣媒體聯訪時表示，大多數的以色列人對台灣並不了解，除了旅遊雜誌之外，也沒有其他希伯來文的書籍是有關台灣。

梅迪茲尼在大學教國際關係，曾有學生問說，是否有希伯來文書是關於台灣的？因為他們懶得讀英文書。也因此，他覺得應該要用希伯來文寫一本有關台灣的書，希望以色列讀者知道，「有個地方叫台灣」；書中將介紹台灣的歷史、經濟、民主化發展、外交國防、兩岸關係等。

他認為，台灣有許多值得以色列學習的地方，包括如何從獨裁政權轉型成為民主模式，發展高科技的過程、教育體制、土地改革等等。

他接著話鋒一轉提到索羅門群島與台灣斷交的事件。他認為，這對台灣的經濟並沒有太大的影響，一個國家要知道優先順序是什麼，「別浪費時間在索羅門群島上」，需要往前看。

梅迪茲尼於7日至26日訪台，主要為了即將出版的新書，收集有關台灣的資料。他希望這本有關台灣的書能在年底前出版，目標是讓高中生、大學生都可讀，也可當作教科書。

有關書的封面設計，他表示，還在考慮要放上台灣這個島嶼的照片或是擺上台灣的國旗，盼藉此凸顯台灣的獨特性，台灣並不是中國大陸的一部分。

此外，關於促進台灣與以色列交流的議題，他認為，文化交流、學生間的交流，在台灣的大學設立以色列研究中心都很重要。自2011年起，台灣與以色列相互給予免簽待遇，這是促進台以關係發展的重要一步。（編輯：林淑媛）1080922