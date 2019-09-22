社後捷運座談 蔡總統：不分藍綠中央地方合作

（中央社記者葉素萍新北22日電）總統蔡英文今天出席新北市板橋區「社後捷運座談會」，她說，若通過可行性評估，中央一定支持，讓大家早日享受軌道運輸的便捷；她並強調，「沒有分藍綠」，只要地方有需要，中央一定與地方合作。

民進黨立委張宏陸爭取社後輕軌建設，蔡總統今天赴新北市板橋區出席「社後捷運座談會」，現場有500多人與會。

媒體詢問到，有新北市議員質疑此行程未邀請地方官員，這項建設是「選前支票」。

蔡總統說，這事已進行很長一段時間，並不是為了選舉才做，因為地方民眾反映心聲，她今天來跟社後的鄉親報告此事進展，這個建設對社後的板橋鄉親而言，是蠻重要的交通建設，她的態度非常清楚，也就是，地方建設，「不分藍綠、只看人民需求」。

蔡總統致詞提到，板橋對她有特別意義與感情，因為她人生第一次選舉就在新北市，當時的競選總部就在板橋，她感謝大家從2010年來對她的支持；她說，板橋55萬人，10萬人住在社後，這裡大眾運輸比較落後，確實需要再強化。

蔡總統也向在場人士透露，交通部跟她說，此案可行性蠻高的，雖然還在評估的階段；從可行性評估，一直到最後有規劃、開始建設，目標是讓社後的市民，去北部每個地方更便利；若有需要、財務上可以支應，若可以通過可行性評估，政府一定支持，讓大家早日享受到軌道運輸的便捷。

另外，蔡總統也力挺張宏陸，她說，張宏陸的師父就是「衝衝衝」的行政院長蘇貞昌，蘇貞昌的行政團隊非常有決心、有效率，守住台灣不被非洲豬瘟入侵，「這種師父教的這種徒弟，一定很好」，她希望鄉親拿出最大力量，讓張宏陸再次連任。

蔡總統強調，捷運是為了地方民眾需求，她當總統，沒有分藍綠，只要地方有需要，市民生活有需要，中央一定與地方合作，她也向新的市長說過，只要是地方的需要，中央地方一定合作把它完成。

最後，蔡總統也說，「張宏陸要連任，總統也要連任啦！可以讓總統拜託一下嗎？」在場民眾熱烈回應「可以！」

蔡總統說，過去執政3年多來，她們是很打拚的團隊，是非常有經驗、有效率的團隊，說到做到，從經濟發展、福利照顧、國家安全都顧好，希望能再多4年，讓很成熟的行政團隊、執政團隊，顧好台灣，經濟再發展，建設更多。（編輯：趙蔚蘭）1080922