不挺呂秀蓮選總統 扁憂韓國瑜當選恐被抓回去

（中央社記者陳朝福高雄22日電）喜樂島聯盟推薦前副總統呂秀蓮參選2020總統，前總統陳水扁今天在FB貼文「為什麼阿扁不贊同呂副參選2020總統？」他說，呂距離當選最遙遠，憂韓國瑜當選自己會被抓回去。

陳水扁今天晚上在新勇哥物語貼文，揭露「為什麼阿扁不贊同呂副參選2020總統？」的原因。他說，呂不是不可以選，但不是選擇在登記連署總統候選人的前夕倉促做決定。

他提到，如果呂在蔡總統輸掉2018年地方選舉，願意挺身挑戰尋求連任的蔡總統，自己也會支持她，但呂選擇推動和平中立公投案。

陳水扁指出，民進黨黨內總統初選登記只有2人競爭，自己選擇支持前行政院長賴清德；結果賴願賭服輸，兌現黨內初選諾言，全力支持出線的蔡總統。

9月17日登記連署總統候選人截止前，公認呼聲不低的2名強勁對手，台北市長柯文哲不參選轉而支持鴻海創辦人郭台銘，郭在最後選擇退出，形成蔡總統與高雄市長韓國瑜藍綠大對決局面。

他指出，統派藍營好不容易整合成功，台派綠營殺出呂秀蓮而造成大分裂。陳水扁說「呂距離當選顯然最為遙遠」，喜樂島聯盟黨臨時提名呂，難道「只是為了拉下蔡總統，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」

他說，韓國瑜當選將和中國簽署「和平協議」，台灣變成西藏第2、香港第2，這是我們想要的嗎？韓國瑜也說過，只要他當選，自己就會抓回去，「這是一心一意挺扁救扁的阿扁們所願意看到的嗎？」（編輯：黃世雅）1080922