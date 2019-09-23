立委關切空軍是否購F-35戰機 嚴德發：有需求

民進黨籍立委陳曼麗詢問，未來是否購買F-35戰機。國防部長嚴德發回應，因應後續敵情變化、未來威脅，空軍後面還是有需求。圖為美軍F-35A戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北23日電）空軍對美軍購66架F-16V block70戰機，民進黨籍立委陳曼麗詢問，未來是否購買F-35戰機。國防部長嚴德發回應，因應後續敵情變化、未來威脅，空軍後面還是有需求。

立法院外交及國防委員會上午審查「新式戰機採購特別條例草案」，並備質詢。

國民黨籍立委林德福質詢表示，F-16型戰機的關鍵在於保養維護，但採購迄今故障發工次數已達1萬3936次，是否購買新機後發生更多後勤問題；嚴德發表示，此次採購F-16V已完成簽署工業合作，共有19項內容，其中8項為空射、飛彈、掛載等介面整合；另11項為後勤維修部分。

林德福追問，空軍是否能夠允諾新型戰機的妥善率。嚴德發表示，目前部頒妥善率為75%，空軍可以達到；空軍參謀長劉任遠也說，新機來了以後，一定朝部頒妥善率目標達成。

民進黨立委蔡適應質詢表示，新購的F-16V block70戰機和台灣現有的F-16A/B block20戰機差異。劉任遠回應，鳳展專案將既有的F-16A/B戰機升級為F-16V，具備新的航電系統和AESA雷達，新購的戰機除有這些外，還有發動機推力變大、航程以及偵蒐能力增加等特性。

蔡適應表示，空軍在美國路克基地的戰機是否也比照升級，另外，空軍三款主力戰機可服役至何時。劉任遠回應，未來在路克基地受訓的戰機也會進行性能提升，並使用鳳展計畫提升後戰機進行訓練；而IDF經國號與F-16戰機可再服役15年以上，另外，幻象戰機尚未到壽期，但會納入五年兵力整建之中。

陳曼麗質詢表示，F-16V預計7年就可以全數飛行，並詢問飛官的來源。劉任遠回應，空軍整體編裝90%以上，過去5年人力補充，招收人力大於離退人力，因此，新戰機編裝沒問題，明年起已經逐年補充空勤和地勤能力，人力沒有問題。

陳曼麗也說，空軍除了對美國軍購66架F-16V block70戰機外，後續是否購買F-35戰機。嚴德發回應，因應後續情變化、未來威脅，空軍後面還是有需求；嚴德發在接受蔡適應備詢時補充，之所以購買F-16V戰機而非F-35戰機的原因，是F-16V在112年就可開始接機，F-35則要等10到15年；其次是成本考量，F-16V戰機與現役F-16戰機接軌，無論在後續維修保養都能銜接。

F-35是美國航太大廠洛克希德馬丁公司所研發生產，分A、B、C等3個構型。A Model主要供空軍操作的陸基戰鬥機；B Model具備短場起飛、垂直降落能力，美陸戰隊即操作B構型；C Model是海軍操作的航空母艦艦載戰鬥機。（編輯：郭萍英）1080923