蔡總統允辦全球首屆客家博覽會 讓世界看到台灣

（中央社記者張雄風台北23日電）客家委員會今天頒發客家貢獻獎，總統蔡英文表示，未來會辦理全球首屆客家博覽會，讓全世界看到台灣。客委會主委李永得說，行政院未來4年將投入新台幣150億元，推動客家文化。

客委會舉辦108年全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮，獎勵2名終身貢獻獎得及7項傑出成就獎得主，蔡總統與李永得到場致詞、頒獎。蔡總統離場時，雖有媒體提問學歷、論文等問題，但並未回應。

蔡總統致詞時表示，客家發展一路走來實在不簡單，從30年前還我母語運動到現在，一代接一代，在不同的領域裡，用專業和熱情傳承客家文化。她並以總統的身分感謝長期為客家貢獻的好朋友。

蔡總統指出，客家文化傳承，民間做得好，政府更會帶頭來做；客語已經成為國家語言，未來會出客家發展計畫，讓客家政策成為國家方針重要的一項，讓客家融入生活中。

蔡總統說，如浪漫台三線吸引許多日韓旅客，會繼續推動高屏「靚靚六堆」與花東「幸福台九線」，發展客家經濟；她並指出台灣是唯一有完整客家政策的國家，未來會辦理全球首屆的客家博覽會，讓全世界看到台灣，也讓客家之美能讓全世界都看得到，政府會「拚經濟，顧主權，顧大家的生活」。

李永得表示，這個獎經過非常嚴格的評選，得獎者是實至名歸；客語編成國家語言、立法院用客語質詢，都是過去看不到的事，會持續建構客語友善環境，與學校共同推動客語沉浸式教學。

李永得指出，現在包含六堆、高屏和花東等都推出客庄國際觀光，政府前瞻基礎建設預算會繼續投入，總統也全力支持客家需求，預計109年將推出「國家客家發展計畫」，做為政府客家施政的依據。他並感謝行政院未來4年將投入150億元經費，推動客家文化。（編輯：管中維）1080923

總統蔡英文（前）23日出席「108年全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮」，向與會者揮手致意。中央社記者郭日曉攝 108年9月23日