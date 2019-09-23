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幻象2000戰機不汰除 嚴德發：評估性能提升

最新更新：2019/09/23 11:27

（中央社記者游凱翔台北23日電）空軍對美軍購66架F-16V戰機，日前外傳幻象2000戰機將面臨汰除命運。國防部長嚴德發今天表示，已與法國達梭公司討論性能提升計畫，軍方並沒有說要汰除，而是評估幻象性能提升。

由於空軍以「鳳翔專案」對美國軍購66架F-16V block70戰機，又以「鳳展專案」將空軍現有142架F-16A/B型戰機升級為F-16V block20，日前外傳幻象2000將面臨汰除，但空軍1月特別邀訪媒體前往新竹基地時，由8架幻象2000在雨中編隊滑行，被專家解讀為破除汰除謠言。

立法院外交及國防委員會上午審查「新式戰機採購特別條例草案」，並備質詢。

國民黨立委呂玉玲詢問，幻象戰機未來是否有無性能提升計畫，或將汰除。嚴德發表示，已與法國達梭公司討論性能提升計畫，軍方並沒有說要汰除，而是評估幻象的性能提升。

空軍參謀長劉任遠補充，目前已請法商達梭公司規劃，但實際項目、金額尚不清楚，因此沒有外傳法國「漫天喊價」此事；而幻象戰機壽期預計還有8年才達到，因此是否提升，還會通盤檢討。（編輯：楊凱翔）1080923

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