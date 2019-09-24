羅馬僑胞預祝國慶 駐義代表籲團結爭取友台力量

（中央社記者黃雅詩羅馬23日專電）羅馬台灣同鄉會昨天舉辦國慶與中秋節聯歡會，雖然颳風下雨天氣不佳，駐義代表李新穎鼓勵僑胞風雨生信心，盼鄉親團結支持政府，共同在國際各領域爭取更多友善台灣的力量。

響應環保思潮，羅馬僑校「羅馬正漢中文學堂」教師吳伊敏和義籍夫婿狄亞哥（Diego Nangano Cappello）當場發起資源回收活動。吳伊敏表示，羅馬政府最近才開始重視垃圾分類，台灣已經做得很成功，相信台灣同鄉會可以發揮示範作用，把好的風氣帶來義大利。

李新穎致詞時表示，駐義大利代表處是他29年前擔任駐教廷大使館三等秘書時奉派開設的；去年8月他再次派駐義大利，一年兩個月內，已推動多項讓台灣人民有感的業務，包括台灣護照可在義大利機場享有電子快速通關，不用大排長龍等候人工證照查驗，目前全球只有8個非歐盟國家享有此一殊榮。

李新穎表示，除了中華航空每週3班台北－羅馬直飛班機外，長榮航空也將在明年增闢每週4班台北－米蘭直飛班機，大幅促進台義觀光與經貿交流。駐義代表處將持續努力深化台義雙邊關係，希望台灣鄉親給予政府最大的支持。

羅馬台灣同鄉會會長湯美快致詞時表示，李新穎和駐義代表處人員從未缺席同鄉會活動，很重視與僑民的互動，她代表僑胞感謝駐外人員為台灣外交所做的努力，不僅凝聚僑民的心，也帶動新希望。

湯美快表示，這是同鄉會首度嘗試在郊區舉辦慶祝活動，為了響應環保理念，同鄉會特別要求餐廳不要使用免洗的塑膠餐具，希望大家在生活中一起做環保。

吳伊敏表示，羅馬市政府最近開始推出鼓勵環保措施，例如可用塑膠保特瓶換交通票等，台灣則早已落實垃圾分類，因此希望台灣同鄉會發揮正面效果，把台灣環保經驗介紹給義大利友人。

吳伊敏夫婦在會後帶領大家，將現場塑膠保特瓶、飲料罐都回收帶走。

昨天有數十名僑界人士出席，包括僑務促進委員王美紅、羅馬正漢中文學堂校長魏子恬、華航駐義大利分公司總經理蔡光政等。還有幾名支持台灣民主自由價值的義大利學者、記者在臉書上看到活動簡介，主動向同鄉會報名參加。（編輯：馮昭）1080924