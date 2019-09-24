副總統：醫療法修正 改善醫師勞動條件

副總統陳建仁（前右）24日接見日本地區醫師專業人士回國訪問團，代表總統蔡英文歡迎他們在百忙之中回台訪問，以實際行動表達對政府的支持。中央社記者鄭傑文攝 108年9月24日

（中央社記者溫貴香台北24日電）副總統陳建仁今天表示，今年9月起，住院醫師將納入勞基法的規範。另為改善醫病關係，新的醫療法也將規定醫療機構應為醫事人員投保醫療業務責任保險，讓醫師得到實質的保障。

副總統陳建仁上午接見「日本地區醫師專業人士回國訪問團」時表示，醫師朋友在僑居地支援參與多項海外僑社活動，協助推展公眾外交工作，都是提升台灣國際能見度的重要推手，更是一股守護中華民國台灣的重要力量。

副總統表示，中國對台灣的打壓從不間斷，訪團成員為呼籲國際社會關注台灣人民參與世界衛生組織（WHO）的基本權益，不斷透過投書連署、公開聲明、健走活動及座談會等方式，表達支持台灣參加WHA（世界衛生大會）的要求與決心，讓國際社會瞭解台灣貢獻能力與意志，他對此表達肯定與感謝。

在醫療方面，副總統說，政府持續改善醫師的勞動條件，規劃將醫師勞動權益法制化，針對醫師的工時、休假及職災補償等權益做到最好的保障。

他表示，透過修正醫療法，自今年9月起，住院醫師將納入勞基法的規範。另為改善醫病關係，新的醫療法也將規定醫療機構應為醫事人員投保醫療業務責任保險，讓醫師得到實質的保障。

副總統表示，台灣的醫療體系不僅讓人民獲得醫療保健，更是社會安全網最重要的一部分，自從全民健康保險制度實施之後，人人均能獲得平等就醫的權利，對許多國家而言，台灣的健保體制正是一個最佳典範，相信台灣的成功經驗可以與全世界分享，台灣不僅有能力，也有意願為國際社會的健康福祉奉獻心力。

陳副總統說，台灣是僑胞永遠的家，僑胞則是台灣力量的延伸。期待大家能團結一致，攜手同心，繼續守護台灣，為台灣持續加油打氣，日後也請繼續為台灣發聲，成為海外支持政府最重要力量，讓台灣在國際社會上屹立不搖。（編輯：謝佳珍）1080924