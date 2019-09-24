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列民眾黨不分區立委 張瑋軒稱沒意願

最新更新：2019/09/24 22:48

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台灣民眾黨預計10月底、11月初公布不分區立委名單，目前已經分頭徵詢，不過，口袋名單之一、女人迷創辦人張瑋軒今晚在臉書表示，目前無意參加任何政治選舉與政黨。

她說，目前的人生選擇是以吾思傳媒為己任，從女人迷、性別力、回家吧來關注這個時代，「希望可以幫助更多人成為自己」。

民眾黨主席柯文哲矢言提滿34席不分區立委，在立法院執行他的意志，知情人士也指出，已分頭徵詢，包括台經院所長孫智麗、鴻海創辦人郭台銘幕僚高虹安及張瑋軒等人，而儘管勞動局長賴香伶與副發言人黃瀞瑩意願不高，仍一直在討論名單中。

不過，張瑋軒晚間在臉書貼文表示，自己目前無意參加任何政治選舉、無意加入任何政黨或追隨哪一位總統候選人，甚至開玩笑表示「不然柯P先回答性別教育20題快問快答全對就來認真考慮」。

張瑋軒說，感謝自己的團隊專心又安定的堅守崗位，因第一時間看到新聞就知道不可能，她也呼籲所有人用選票作出覺得對這片土地最好的決定，「有上百位的立委，但是女人迷只有一個，性別力只有一個，回家吧只有一個」。

她表示，「現在的我只希望能好好的把這些重要的議題說好做好，也把我們的關注帶到國際上去，這對於現在的我來說才是最重要的事情」。（編輯：李錫璋）1080924

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