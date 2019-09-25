遭指行政不中立 柯文哲請議員示範黨政分離

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲組民眾黨，心腹蔡壁如任發起人，屢遭外界質疑行政不中立。柯文哲說，市議員擁有黨籍，也各有助理，「黨政分離要怎麼做，請議員示範一下」，他就知道該怎麼做。

柯文哲自籌組台灣民眾黨以來，屢遭議員抨擊公器黨用，還有議員指民眾黨的黨部就在台北市政府，而市府顧問蔡壁如24日受訪時坦言，人一生有很多角色，確實很尷尬、也解釋不清，「我只能說我盡量，記得要分清楚就對了」。

柯文哲今天上午出席嘉勉台北市警局破獲跨國走私海洛因毒品集團頒獎典禮暨記者會，並接受媒體聯訪。

對媒體問外界質疑「行政不中立」，柯文哲說，按照現行法律，黨政分際絕對沒問題，但法律是道德最低標準，「昨天在廉政委員會也拿出來討論，會成立一個專案小組」，看看能否有個更合理合法的標準遵行。

柯文哲說，截至目前為止「沒有很認真在做黨的工作」，並表示市議員都有黨籍，也有聘請助理，「助理跟黨務、政務怎麼分開，demo（示範）一次給我們看，我們就會」。

至於如何與鴻海創辦人郭台銘合作搶攻國會席次，柯文哲說，外科醫師與企業家最大特色是滾動式管理，雙方有默契、合作意願，合作細節則要隨情況變化，「你現在跟我講說下禮拜輔選動作，天曉得」。

他表示，目前雙方都釋出善意，郭台銘支持的候選人若有需要，他會幫忙「倒過來如果我們候選人可以的話，郭董要來站台，我們當然是歡迎」。

而原本列入不分區名單的女人迷創辦人張瑋軒昨晚表示，目前無意願參加任何政治選舉與政黨，還開玩笑要柯文哲「先回答性別教育20題快問快答全對就來認真考慮」。

對此，柯文哲表示，政治是要讓社會更好，從政是每個人的權利與選擇，尊重張瑋軒的決定，並表示「她也沒有出考題給我考試啊」。（編輯：李亨山）1080925