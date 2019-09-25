徐國勇：數位身分證所有標案排除中資廠商

（中央社記者顧荃台北25日電）內政部長徐國勇今天表示，數位身分證所有標案絕對會排除中國的廠商，甚至有中資背景的廠商，以避免資安與個資外洩疑慮；數位身分證也沒有追蹤功能，不會追蹤民眾的使用資料。

徐國勇上午在立法院內政委員會專案報告「新式數位身分證之法律授權，及其招標程序與個資安全維護之必要措施」。

對於國民黨立委質疑數位身分識別證（New eID）具有追蹤機制，徐國勇會前受訪時表示，「絕對沒有追蹤的功能，這是誤會」。所謂數位身分證的「追蹤機制」，是指中央印製廠印製卡片時，每張卡片的生產履歷與卡片序號，若卡片遺失或遭竊，就會知道卡片序號，可進行鎖卡並無法使用，並沒有追蹤民眾使用的功能。

徐國勇說，現在不會追蹤民眾如何使用身分證，以後也絕對不會；現在的自然人憑證也沒有追蹤系統，內政部不會收集或處理這些資料，新的數位身分證也是。

民進黨立委蔣絜安質詢時詢問數位身分證的資安問題。徐國勇回應，新式數位身分證的個資保護，絕對是大家的疑慮，未來數位身分證使用範圍越多，駭客入侵機會也越大，內政部針對資安，會以「最壞的打算，做最好的防範」，隨時精進資安措施。

徐國勇表示，內政部也規劃辦理「賞金獵人」競賽，對數位身分證的晶片、讀卡程式及設備等，透過駭客社群檢驗，強化資安防護能力。

蔣絜安詢問，數位身分證的設備會不會採購中資背景廠商產品，導致資安與隱私外洩疑慮。徐國勇說，所有標案絕對會排除中國的廠商，甚至有中資背景的廠商。

內政部的專案報告也指出，數位身分證各項招標案，依規定過濾廠商資格，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商，及在台陸資廠商參與。（編輯：林興盟）1080925