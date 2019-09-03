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數位身分證規劃
行政院會22日通過，數位身分證將結合國民身分證與自然人憑證，預計明年10月起換發；未來待應用環境建置完成後，也將結合駕照、健保卡等功能，並將推動綁定手機，不用攜帶實體卡片。
數位身分證規劃
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數位身分證規劃7/13

數位身分證配偶姓名存晶片 有無結婚看得見

最新更新：2019/09/03 22:48
內政部3日表示，數位身分識別證增列結婚狀態欄位，可清楚辨識當事人現在的婚姻狀態。（內政部提供）
內政部3日表示，數位身分識別證增列結婚狀態欄位，可清楚辨識當事人現在的婚姻狀態。（內政部提供）

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）媒體報導，新版身分證將換發，女性最在意「沒有配偶欄」登熱搜之冠。內政部今天對此澄清表示，數位身分識別證並未刪除配偶欄，配偶姓名就存在晶片內，讓民眾個資更有保障。

內政部晚間發布新聞稿表示，在兼顧配偶姓名的隱私權保障，以及外界有保留配偶欄的聲音下，因此規劃將配偶姓名加密存放於晶片，經由民眾同意並輸入密碼後讀取。

內政部指出，未來民眾也可透過內政部提供的數位身分識別證網頁專區，讀取並確認晶片內個資。另外，卡面上增列結婚狀態欄位，可清楚辨識當事人現在的婚姻狀態。

內政部並製作2張圖片說明新版身分證的相關設計規劃。其中一張圖表提到，為杜絕愛情詐欺犯，卡片背面有婚姻狀態欄位，將顯示「有」或「無」。（編輯：李信寬）1080903

內政部3日表示，在兼顧配偶姓名的隱私權保障，以及外界有保留配偶欄的聲音下，規劃將配偶姓名加密存放於晶片，經由民眾同意並輸入密碼後讀取。（內政部提供）
內政部3日表示，在兼顧配偶姓名的隱私權保障，以及外界有保留配偶欄的聲音下，規劃將配偶姓名加密存放於晶片，經由民眾同意並輸入密碼後讀取。（內政部提供）
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