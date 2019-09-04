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數位身分證規劃
行政院會22日通過，數位身分證將結合國民身分證與自然人憑證，預計明年10月起換發；未來待應用環境建置完成後，也將結合駕照、健保卡等功能，並將推動綁定手機，不用攜帶實體卡片。
數位身分證規劃
新聞專題
數位身分證規劃7/14

內政部：考量個資安全 限制性招標印數位身分證

最新更新：2019/09/04 16:34
針對媒體報導數位身分證招標一事，內政部戶政司司長張琬宜說明，中央印製廠只負責印卡的部分，待系統面的細部規劃完成，會再對外招標。（中央社檔案照片）
針對媒體報導數位身分證招標一事，內政部戶政司司長張琬宜說明，中央印製廠只負責印卡的部分，待系統面的細部規劃完成，會再對外招標。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）內政部今天表示，考量國人個資等因素，依採購法規定，進行限制性招標，委託中央印製廠承製數位身分識別證卡片；中央印製廠因需要採購卡片材料、製卡設備，正進行招標公告，尚未正式招標。

內政部規劃明年10月起換發印製數位身分識別證（New eID）；媒體報導，數位身分證原訂公開招標，後來卻改為限制性招標，由中央印製廠得標。內政部昨天發出新聞稿澄清後，今天再度召開記者會，由戶政司司長張琬宜說明。

張琬宜指出，數位身分證有很多面向，包括系統面、製卡面、法規面、作業面等。中央印製廠只負責印卡的部分，待系統面的細部規劃完成，會再對外招標。

她表示，數位身分識別證採限制性招標，委託中央印製廠製作，主要考量身分證是重要身分證明文件，並非單純印刷品；同時，中央印製廠具有許多防偽專利，也是中央銀行內部單位，在防偽印刷領域耕耘70多年，場域非常安全，具有承製國家等級文件的經驗以及相關安全控管的能力。

她說，包括德、法等許多國家，都是由國家級印製廠負責身分證明文件的印製。內政部依政府採購法第22條第1項第2款規定，採限制性招標，委由中央印製廠承作數位身分證卡片。

對於外界質疑一開始公開、後來改為限制性招標的作法，張琬宜澄清表示，沒有這樣的事情。印製卡片須非常嚴謹，且牽涉國人個資，而中央印製廠是國營事業，在防偽上有很多專利，因此內政部經過評估後，在製卡這件事上依照採購法，進行限制性招標。

針對外界質疑中央印製廠又發包給外商，張琬宜回應表示，她不清楚所謂的外商一詞從何而來。中央印製廠為要採購空白卡材料、製卡設備，目前在做招標公告，但尚未正式招標；中央印製廠預計明天召開座談會，針對招標公告跟各界討論。

張琬宜說，根據相關報導，本土廠商表示他們有製造PC卡的能力，但過去沒有製造PC卡的經驗。中央印製廠的招標公告目前還在聽取各界意見，至於是否要調整修正，由中央印製廠處理。

她指出，就內政部立場而言，把印製工作交給中央印製廠，該廠必須在109年10月到112年3月期間，交付2359萬張個人數位身分識別證PC卡。為達此目標，要採購哪些材料與設備，內政部尊重中央印製廠的評估。（編輯：李信寬）1080904

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