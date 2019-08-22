數位身分證大解密 智慧政府把關16服務線上辦

（中央社記者王承中台北22日電）內政部製作的數位身分證懶人包中顯示，未來將支援交通監理、稅務通關、國民年金、健保與社福等16項服務。戶政司長張琬宜指出，透過政府資料交換機制（T-Road），民眾將可在線上申請服務。

行政院會今天通過，數位身分證將結合國民身分證與自然人憑證，預計明年10月起換發；在內政部製作的「3分鐘數位身分證大解密」的懶人包中，顯示數位身分證將支援交通監理、稅務與通關、國民年金、健保與社福等16項服務，解決民眾的不便。

張琬宜告訴中央社記者，這張圖展現的是整個智慧政府未來所要達到的目標。目前智慧政府的規劃有兩個基礎，分別是數位身分證，以及由國發會負責建置整合的政府資料交換機制（T-Road）。要發揮數位身分證的功能，還是靠國發會的T-Road，以及各機關未來能夠提供的線上服務。

張琬宜指出，數位身分證的功能其實很單純，就是把自然人憑證跟身分證結合，把網路的身分證跟實體的身分證結合。透過與身分證的結合，讓自然人憑證的普及率擴大，再搭配國發會的T-Road，未來民眾可以免臨櫃，直接透過網路，在線上確認個人身分後可向各機關申請相關的服務。

張琬宜也表示，當然持卡人也可以選擇不要打開數位身分證的自然人憑證功能，但就無法享受在線上申辦業務的服務。

針對數位身分證未來將推動綁定手機的功能，內政部次長陳宗彥表示，規劃將類似Line pay的使用方式，手機綁定數位身分證，將顯示條碼，可直接掃描條碼使用，不需帶實體身分證。

內政部官員指出，有在規劃，未來也將開發行動身分證APP，但目前內政部的首要工作是先把數位身分證製發出來，並且把相關的安全、防偽措施、個資保護做到最完善。

官員指出，凡事都有第一次，推出數位身分證就是第一步，但必須要先建立民眾的信賴基礎，才有辦法逐步走向虛擬，所以目前還要看數位身分證推動的情況，推出結合手機的時間點還不明確，包含結合駕照、健保卡也將會在下一階段研議，儘管未來可能會結合，但是駕照、健保卡的資料也不會儲存在數位身分證的晶片中，而是在各機關的雲端。（編輯：楊凱翔）1080822

內政部製作的「數位身分證懶人包」中顯示，未來將支援交通監理、稅務通關、國民年金、健保與社福等16項服務。（內政部提供）中央社

內政部戶政司長張琬宜22日在行政院會後記者會簡報數位身分識別證換發計畫辦理情形，將從109年10月開始全面換發，版面設計將置放國旗，卡片名稱定為「中華民國國民身分證」。中央社記者張皓安攝 108年8月22日