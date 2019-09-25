好老師決定國家興衰 蘇貞昌鞠躬感謝

（中央社記者許秩維台北25日電）行政院長蘇貞昌今天表示，自己一輩子碰過很多好老師，也激勵他堅守公道正義，「好老師決定國家興衰，一代一代是否能更強」，他也代政府向教師們鞠躬表達感謝。

教育部今天舉行108年師鐸獎、教育奉獻獎、資深優良教師表揚大會，有72名教師獲師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎，以及218名服務滿40年的資深優良教師，蘇貞昌到場向獲獎教師祝賀。

蘇貞昌指出，自己一輩子碰過很多好老師，如果沒有這些老師，他也不會有今天，記得小學畢業時他獲得縣長獎，當時有些學生家長不服氣，要求學校複查，但當時的校長和老師公正不阿，沒有為討好權貴而「喬掉」他，至今小學縣長獎獎品還放在他書櫃，也激勵他一直堅守公道正義。

蘇貞昌提到，自己的媽媽也是老師，對學生相當有愛，每天早上去學校時，總是將厚厚的作業綁在機車後頭，機車前則掛著好幾個便當，原來是媽媽看到有些孩子中午沒有飯吃，因此從家裡多準備幾個便當帶去讓孩子們吃，這些學生成年後，還帶著小孩到家裡向他媽媽鞠躬感謝。

蘇貞昌也在會中代替政府向教師們鞠躬表達感謝，他表示，人跟動物不同是因為教育，教師們不只傳遞知識，還要幫助學生塑造觀念、人格養成，孩子們從不識字到懂事、出人頭地，都是靠老師接棒教孩子成長，老師就是孩子最好的典範和對象。

「好老師重要決定國家興衰，一代一代是否能更強。」蘇貞昌認為，台灣土地不大、人口不多，今天能在世界有一席之地，就是因為無數好老師培養好人才；總統蔡英文曾是老師，非常注重教育，這幾年教育預算就增加約新台幣400億元。

蘇貞昌也期許，受獎的老師能將受獎事蹟像故事一樣傳遞出去，讓台灣教育永遠站在最前端，讓國家更有實力和希望。（編輯：管中維）1080925