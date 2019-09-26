蔡總統：英國寫論文最愛聽席娜伊斯頓歌曲[影]

總統蔡英文（前中）26日下午參訪在台灣擁有15年歷史的台灣音樂串流平台KKBOX，關心台灣的流行音樂產業。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北26日電）不受論文爭議影響，總統蔡英文今天將首次與聽眾分享在英國寫博士論文所聽的歌曲，印象特別深刻的是當時最有名歌手Sheena Easton（席娜伊斯頓）的For your eyes only。

總統府上午表示，蔡總統昨天下午在台灣擁有15年歷史的台灣音樂串流平台KKBOX進行產業參訪，關心台灣的流行音樂產業，並由KKBOX總裁李明哲全程為總統簡報與導覽，經濟部次長林全能、文化部次長彭俊亨陪同。

蔡總統除了參訪KKBOX外，也接受KKBOX「速爆音樂台」的訪問。在訪問中，蔡總統首次跟聽眾分享了她在英國寫博士論文時所聽的歌曲，她印象特別深刻的是席娜伊斯頓的For your eyes only。她表示，因為寫論文時，席娜伊斯頓是當時最有名的歌手，收音機打開，最常聽到她的歌。

蔡總統也在訪問中提到，她自己也有使用KKBOX，常好奇現在最流行的歌是什麼，並邀請大家如果聽到喜歡的歌，要記得訂閱KKBOX付費收聽。

此外，總統府表示，蔡總統這次參訪，也在KKBOX申請了她的專屬帳號，並建立了三個推薦給聽眾朋友的歌單，分別是「小英寫博士論文時聽的歌」、「小英點給台灣的歌」以及「2019總統府音樂會完整歌單」，用音樂跟網路上的朋友互動。

總統府發言人林鶴明表示，總統接著參觀KKBOX的員工辦公室，體會「一邊聽音樂、一邊上班」的工作環境。參觀途中，蔡總統受到員工熱情的歡迎，還有員工送上親手製作，繪有蔡總統Q版人臉的糖霜餅乾。蔡總統也在李明哲的介紹下，了解KKBOX員工平日工作的情形。

林鶴明表示，蔡總統在參訪的尾聲與上百名員工互動，玩猜歌遊戲，也接受員工的樂團名稱大考驗，茄子蛋、草東沒有派對、LEO王、9m88，時下最流行的樂手全都入考題。最後，總統分享參訪心得時也表示，很羨慕在這樣環境工作的年輕人們。有關音樂速報台節目，26日下午5時可於KKBOX收聽。（編輯：林興盟）1080926