唐鳳紐約散播台灣暖實力 倡創新落實永續發展

行政院政務委員唐鳳（前排右4）28日出席駐紐約辦事處活動，與青年分享台灣「暖實力」及運用科技落實聯合國永續發展目標的經驗與成果。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年9月29日

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）聯合國大會舉行期間，行政院政務委員唐鳳在紐約宣揚台灣能協助落實聯合國目標。她說，這不僅是理念倡導，也要讓國際知道台灣有「暖實力」，具備可輸出的創新解決方案。

駐紐約辦事處今天與台籍青年創立的「台灣數據專業人士組織」（TDP）合辦「落實永續發展目標（SDGs）的創新解決方案」青年論壇，唐鳳與第2屆總統盃黑客松獲獎團隊出席，分享台灣運用科技落實聯合國永續發展目標的經驗與成果，吸引上百人與會。

今年7月獲總統盃黑客松卓越團隊獎的「出巡隊」與「銀髮天使」推派代表，向與會青年說明他們如何運用人工智慧、開放資料和大數據等技術，提升長照服務品質，協助解決銀髮族生活上的不便。

唐鳳分享台灣政府推動社會創新的具體成果，包括透過設立總統盃黑客松、促進跨部會對話空間等方式，鼓勵公、私及民間部門共同就解決重要社會問題及落實永續發展目標進行對話，並提出具體可行方案，形成推動社會前進的力量。

第74屆聯大總辯論本週舉行期間，唐鳳先後在哥倫比亞大學、紐約市立大學新聞學院出席活動，向多方分享台灣推動開放政府、以黑客文化實現政府服務再造、因應假訊息傳播等經驗，獲得熱烈迴響。

唐鳳今天在駐紐約辦事處向中央社記者表示，此行期盼以具體案例，傳達台灣具備「暖實力」、可協助落實聯合國全球目標的想法。

唐鳳說，「出巡隊」與「銀髮天使」的方案可讓數據專業人士知道，衛生福利部與內政部已具備創新設計等能力。如果其他理念相近的國家有需求，台灣有一整套可輸出的解決方案，「這不只是理念倡導，而是實際解決方案對接」。

她表示，台灣解決自身問題時，已考慮到永續發展目標想達到的「三重底線」（triple bottom line，指兼顧經濟、社會與環境生態）。隨著資料科學興起，台灣在產業鏈的位置不再只是代工，而是逐步靠近人、而非機器，公部門思維也跟著改變。

聯合國24日召開永續發展目標峰會，呼籲以創新科技減少數位與科技落差。駐紐約辦事處合辦青年論壇，展現台灣積極回應國際社會對如何運用科技創新協助落實永續發展目標的期待。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，希望與會青年了解台灣與聯合國關心的議題，這些議題與民眾日常生活息息相關，也攸關他們將來要面對的世界。當代人才都需要跨領域結合，從全球關切的議題切入，可拓展年輕人專業領域，凝聚一起解決問題的能量。（編輯：林憬屏）1080929